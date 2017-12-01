Расширяется география использования инфоматов «Челябэнергосбыта»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 11 офисах обслуживания абонентов ПАО «Челябэнергосбыт» установлены информационные киоски-инфоматы, с помощью которых посетители могут получить сведения о работе энергосбытовой компании, тарифах, нормативах и законодательстве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Умные автоматы появились в Южноуральске, Коркино, Сатке, Аше, Кыштыме, Верхнем Уфалее, Озерске, Троицке, Пласте, Агаповском и Красноармейском расчетно-информационных центрах.

Информационные киоски – это еще один способ сообщить ресурсоснабжающей организации количество потребленной электроэнергии. Инфоматы интерактивны: сведения сразу заносятся в базу данных компании, исключаются ошибки, возможные при переносе сведений вручную. Необходимо знать лишь номер лицевого счета.

«Регулярная передача показаний электросчетчиков – залог более точных расчетов за индивидуальное потребление электроэнергии. Если показания не передаются в течение 3 месяцев, начисление за потребленную электроэнергию производится исходя из нормативов потребления. Это может привести к значительному увеличению размера оплаты. Мы рекомендуем самостоятельно сообщать в сбытовую компанию фактические данные прибора учета и дату их снятия любым удобным способом», – объяснил начальник управления технологических расчетов с потребителями ПАО «Челябэнергосбыт» Леонид Саплин.

Удобство использования инфоматов уже оценили потребители Челябинска, Копейска, Златоуста и Миасса – в офисах обслуживания абонентов ПАО «Челябэнергосбыт» информационные киоски работают с мая 2017 года.