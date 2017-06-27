РМК подарила жителям поселка Первомайского новую зону отдыха

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В минувшие выходные в поселке Первомайский (Коркинский район, Челябинская область) торжественно открыли новую зону отдыха на берегу пруда – ее благоустроили по инициативе администрации Первомайского городского поселения при поддержке АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» (Томинский ГОК, предприятие Группы РМК), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Русской медной компании.

За счет средств Томинского комбината очистили и выровняли береговую линию, организовали пляжную зону, установили детскую игровую площадку и кабинки для переодевания.

«Граждане неоднократно обращались к нам с просьбой благоустроить береговую линию. И вот излюбленное место отдыха первомайцев и жителей близлежащих населенных пунктов впервые за много лет из "дикого" пляжа превратилось в благоустроенную зону отдыха, чистую и безопасную. Это стало возможным благодаря поддержке, которую нам оказали Русская медная компания и Томинский ГОК», – прокомментировал глава Первомайского городского поселения Владимир Смирнов.

Гостями церемонии открытия новой зоны отдыха стали жители Первомайского и районного центра – города Коркино. В общей сложности на мероприятии побывали около 1 тыс. человек. Перед ними выступили спортсмены, вокальные и танцевальные коллективы из Челябинска и Екатеринбурга. Зрители участвовали в конкурсах и розыгрышах призов.

«Помогая развивать территории присутствия своих предприятий, Русская медная компания ориентируется на пожелания местных жителей. Это самый эффективный формат участия в судьбе локальных сообществ. Благоустройство береговой линии пруда в поселке Первомайский – пример того, как диалог муниципальной власти, населения и бизнеса помогает улучшать качество жизни в малых городах», – комментирует вице-президент Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Напомним, летом 2017 года РМК откроет 16 воркаут-площадок и парков в Екатеринбурге, Челябинске и Челябинской области.