На Урале открылись 10 воркаут-площадок

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Русская медная компания открыла зоны для воркаута в Екатеринбурге, Челябинске и четырех городах Южного Урала – всего десять спортивных объектов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РМК.

Масштабный социальный проект РМК по установке современных воркаут-площадок и воркаут-парков в Свердловской и Челябинской областях пересек экватор – из 16 запланированных к установке этим летом объектов десять уже работают.

Воркаут-площадки уже функционируют в Коркино, Первомайском, Кыштыме и Карабаше, в столице Южного Урала открылось сразу пять спортобъектов. Торжественная церемония открытия первой воркаут-площадки в Екатеринбурге состоялась 19 июня в парке Зеленая роща. Теперь жители Ленинского района города смогут заниматься спортом на свежем воздухе.

Отметим, что воркаут-площадки и парки, которые РМК устанавливает в уральских городах, отвечают международным стандартам.

«Установка площадок для воркаута оказалась одним из самых резонансных проектов РМК в сфере поддержки спорта и здорового образа жизни. Мы получаем огромное количество отзывов, благодарностей, пожеланий по установке новых площадок от жителей Челябинской и Свердловской областей. Но самое важное, что на этих объектах каждый день занимаются, они действительно оказались очень востребованы», – прокомментировала вице-президент Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Воркаут – направление фитнеса, в основе которого лежат тренировки с собственным весом. Они не требуют ни особой физической подготовки, ни больших финансовых вложений, только удобную одежду и правильное выполнение упражнений.

Всего летом 2017 года в Екатеринбурге, Челябинске и Челябинской области начнут работать 16 воркаут-площадок и парков. Бюджет проекта – порядка 40 млн рублей.

Фото пресс-службы РМК