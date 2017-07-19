«Пятерочка» поздравила жителей Магнитогорска с Днем города и Днем металлурга

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В минувшую пятницу, 14 июля, Магнитогорск (Челябинска область) отмечал сразу два праздника: День города и День металлурга. Это для местных жителей как Новый год, только еще круче, ярче и масштабнее. Власти города организовали большую программу: народные гулянья развернулись в центре стальной столицы, гостей развлекали известные артисты. Свой вклад в поздравление любимой Магнитки и ее жителей внесла сеть магазинов «Пятерочка». Площадка перед новым универсамом, который открылся 7 июля на улице Завенягина, 8-А, превратилась в цветочную поляну, место радости и приключений: музыка, танцы, мастер-классы по флористике, бесплатные сахарная вата и детский батут – весь день здесь было жарко, празднично и людно. Подробности – в репортаже Агентства новостей «Доступ».

Надо сказать, что сеть магазинов «Пятерочка» стала одной из любимых у магнитогорцев. И главные причины этого, конечно, шаговая доступность универсамов, доступные цены, широкий ассортимент и доброжелательный персонал.

Подарком ко Дню города стало само открытие нового универсама. «Мы традиционно, уже третий год подряд, дарим новый магазин городу в день его рождения, приглашаем гостей, стараемся сделать торжество веселым и интересным для всех. В этот раз мы проводим его под девизом: "ПроЦветай любимый город вместе с "Пятерочкой"», – комментирует директор кластера «Магнитогорск» торговой сети «Пятерочка» Евгений Сальников.

На празднике «Пятерочки» скучно не было никому. Всем гостям и случайным прохожим раздавали красные воздушные шары, вручали бесплатную сахарную вату, предлагали сделать фото на фоне Магнитогорска с высоты птичьего полета. В отдельном небольшом павильоне для всех желающих проводились мастер-классы по флористике, эко-принтам и лепке из глины. Магнитогорцев поили душистым чаем из трав, угощали майским медом и березовым сиропом – полезным для защиты иммунитета напитком, одна бутылочка которого производится из 120 литров березового сока. И все это бесплатно!

Рядом местные граффитисты на огромных полотнах признавались в любви к городу: вместе с покупателями «Пятерочки» они изобразили колесо обозрения, вид на Ленинский район и, конечно, комбинат.

«Я сегодня пришел сюда после ночной смены, работаю, естественно, на ММК. Уже 12 лет. Граффити – мое хобби. Поэтому не мог пропустить такое событие. Я очень люблю свой Магнитогорск и не стесняюсь публично признаться в этом, потому что здесь очень хорошо жить, здесь люди доброжелательные. А отовариваюсь я – да, в "Пятерочке" рядом с домом», – говорит 33-летний работник цеха покрытия комбината Михаил.

Вместе с руководителями южноуральского дивизиона сети «Пятерочка» горожан поздравляли представители администрации Магнитогорска. Все вместе они посадили цветы на «пятерочной» клумбе и сказали добрые слова пришедшим на праздник магнитогорцам.

КСТАТИ

В «Пятерочке» стартует программа лояльности «Выручай-карта» – она будет работать во всех регионах присутствия торговой сети с августа 2017 года. Во время каждой покупки на карту будут зачисляться баллы, которыми по мере накопления можно оплатить до 100% следующих покупок.

Покупатели «Пятерочки» могут бесплатно получить карту лояльности при покупке от 555 рублей или приобрести ее на кассе магазина за 25 рублей. Во время покупки карты на нее будут начислены первые баллы. Причем, баллы начисляются за покупку всех товаров, включая промо-предложения. Исключение – табак и алкоголь.

ЭТАЛОН ДЛЯ ДРУГИХ



Покупатели любят «Пятерочку» за многие вещи. «Мне нравится, что в магазинах "Пятерочка" всегда свежие овощи и фрукты. В последнее время ассортимент значительно увеличился – я перестала ходить на рынок. И грибы, и персики, и борщевой набор, и на окрошку – я все беру здесь», – говорит молодая мама Алена.

«Я люблю "Пятерочку" за то, что в этих магазинах "не давят стены". Напротив – здесь всегда светло и просторно, а благодаря ярким вывескам легко ориентироваться. Ценники всегда "подскажут", на какой товар обратить внимание – что сделано местными производителями, что предлагается по акции. Нас, пенсионеров, радуют постоянными скидками», – рассказала корреспонденту АН «Доступ» пенсионерка Валентина Викторовна.

«Кассиры, продавцы улыбчивые, приятные. Никто не огрызается, все покажут и расскажут. Я сама из поселка приехала в гости к зятю с дочкой – поздравить с Днем металлурга – и вот попала на праздник. Очень понравилось, большое спасибо», – говорит Антонина Васильевна.

«Пятерочка», в свою очередь, тоже любит жителей Магнитогорска и всегда рада поздравить их с праздниками, особенно такими значимыми. Торговая сеть обещает постоянно радовать горожан новинками и промо-акциями.