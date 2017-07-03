Пять скверов в Челябинске преобразят до неузнаваемости

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Челябинска планируют преобразить сразу пять скверов до конца сентября 2017 года – на эти цели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» из федеральной казны выделили 86,3 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на руководителя Управления культуры города Дмитрия Назарова.

Реконструкция ждет скверы в Металлургическом, Ленинском и Центральном районах. А также Сад Победы и парк Гагарина.

«Так, например, в сквере "Семейный" обустроят фонтан, очистят пруд "Девичьи слезы", приведут в порядок газон и пляжную зону. Все это обойдется в 32 млн рублей. В парке "Металлург", Саду Победы, в парке "Северо-Западный" и в ПКиО имени Гагарина появятся спортивные площадки с антивандальными тренажерами. Везде будут высажены новые деревья», – говорит Назаров.

Все работы по благоустройству скверов обещают завершить до конца сентября 2017 года.

Председатель Челябинской гордумы Станислав Мошаров выразил обеспокоенность вопросом содержания благоустроенных парков. «Прошу компетентных чиновников собраться и определить, кто будет содержать зоны отдыха», – сказал он.

Назаров ответил, что по итогам предварительных переговоров их возьмут на баланс руководители районов.

Напомним, до конца лета в Челябинске благоустроят – огородят, украсят, обновят – более 150 дворов. На эти цели выделят 250 млн рублей.