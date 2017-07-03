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Агентство новостей Доступ 1 3 июля 2017 года, 12:14

Огородят и украсят: более 250 млн рублей выделили Челябинску на благоустройство дворов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

До конца лета в Челябинске благоустроят – огородят, украсят, обновят детские площадки – на более чем 150 дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» выделят более 250 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам замглавы Челябинска Юрия Параничева, работа по этому направлению началась еще три месяца назад – в каждом районе создали общественные советы, которые обсуждали и принимали дизайн-проекты дворовых территорий, проводили опросы, согласовывали работу с местными жителями. На прошлой неделе, 30 июня, подрядчики приступили к работе, которую намерены контролировать не только депутаты, но и руководители районов, и обычные жители.

Срок окончания работу по благоустройству дворов – 31 августа 2017 года.

«Уже понятен алгоритм, мы с жителями все вопросы проговорили. Могу сказать, что программа пользуется очень большим спросом и сегодня уже формируется план работы на 2018 год. После того как дворы отремонтируют, их отдадут под "опеку" управляющим компаниям. Я хочу обратиться и к жителям – очень важен общественный контроль, потому что деньги выделены беспрецедентные», – комментирует председатель Челябинской гордумы Станислав Мошаров.

На следующие три года городские власти намерены дополнительно охватить места общего пользования – это, например, контейнерные площадки, гаражи. А сейчас самый насущный вопрос – межевание дворовых территорий. «Очень важно благоустроенный двор сохранить и оградить. Для этого необходимо провести межевание. Сегодня это процедура достаточно сложная. Поэтому Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями дано поручение ее упростить», – добавил Мошаров.

Напомним, всего в рамках проекта «Городская среда» Челябинская область получит 833 млн рублей из федерального бюджета. Учитывая софинансирование из областного (350 млн и 8,3 млн соответственно), общий объем средств на 2017 год по проекту «Городская среда» составит почти 1,2 млрд рублей.

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Теги: благоустройство, дворы, новости челябинска, городская среда
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