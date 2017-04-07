Новый центр ГТО открылся в Ленинском районе Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске открылся новый центр тестирования комплекса ГТО – сдать нормы можно будет на базе Дворца спорта «Торпедо» в Ленинском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта региона.

Напомним, ранее в Челябинске прием нормативов ГТО вели четыре центра: легкоатлетический комплекс имени Елесиной, Дворец спорта «Метар-спорт», спортивный комплекс «Лидер» и стадион «Калибр». Новый центр расположился на базе Дворца спорта «Торпедо» по адресу: Копейское шоссе, 5.

«С 2017 года официально выполнять нормы ГТО может население всех возрастных категорий – от 6 до 80 лет и старше. Поэтому открытие нового центра позволит городу-миллионнику принимать еще больше желающих проверить свои силы и физическое состояние, стать участником движения ГТО», − отметил руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО Челябинской области Александр Беленков.

ДС «Торпедо» будет принимать 16 видов нормативов, таких как челночный бег, подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, упражнение на гибкость, рывок гири 16 кг, подъем туловища из положения лежа на полу, смешанное передвижение, прыжок в длину, бег, метание снаряда, скандинавская ходьба.

Для выполнения нормативов комплекса ГТО необходима предварительная запись по телефону 253-91-69 (в будни с 8.30 до 17.00). Режим работы центра тестирования ДС «Торпедо»: понедельник, среда и пятница с 12.00 до 14.00.

С полным списком центров тестирования Челябинской области можно ознакомиться на сайте регионального оператора ГТО в разделе «Комплекс ГТО».

Также можно зарегистрироваться на официальном сайте федерального оператора комплекса. К выполнению нормативов в регионе приступили почти 30 тыс. южноуральцев, а свыше 4,7 тыс. получили знаки отличия.

Проверка на «готовность к труду и обороне» вновь стала общегосударственной задачей после подписания президентом РФ в 2014 году указа о возрождении движения. В Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского в 2015 году было открыто 50 центров тестирования ГТО, а также создана дирекция спортивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО, ставшая региональным оператором комплекса. С 1 января 2017 года официально нормы ГТО могут выполнять все возрастные группы.

Фото пресс-службы Минспорта Челябинской области