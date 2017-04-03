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Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 11:08

Психиатр в Миассе выдала алкоголику разрешение на покупку оружия


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении врача за служебный подлог – психиатр выдала местному жителю справку для получения лицензии на приобретение оружия, несмотря на то, что он состоит на учете у нарколога, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным региональной прокуратуры, «в августе 2015 заведующая поликлиническим отделением ГБУЗ "Областной психоневрологический диспансер" внесла заведомо ложные сведения в медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина для получения лицензии на приобретение оружия и в справку о том, что мужчина не состоит на учете у нарколога».

При этом, как отмечается в сообщении, с января того же года мужчина после стационарного лечения состоял на диспансерном учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром зависимости».

«В августе 2016 мужчина пытался покончить жизнь самоубийством с применением огнестрельного оружия», – уточнили в надзорном ведомстве.

По материалам прокурорской проверки следственный отдел по Миассу СУ СКР по Челябинской области возбудил в отношении врача-психиатра дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

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Теги: медицина, новости миасса, криминальные новости челябинской области, служебный подлог
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