Прощание с Евгением Куракиным пройдет в пятницу, 13 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прощание с Почетным гражданином Челябинска, многолетним председателем городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Евгением Куракиным пройдет в пятницу, 13 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, Евгений Федорович Куракин скончался в среду, 11 января, на 92-м году жизни.

Евгений Федорович – известный партийный и хозяйственный руководитель, участник Великой Отечественной войны. Участвовал в освоении целинных земель в Челябинской области. Работал секретарем Челябинского (сельского) обкома КПСС. С 1973 по 1988 был председателем Челябинского облисполкома Совета народных депутатов. Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», многими медалями.

Прощание с Евгением Федоровичем Куракиным состоится в пятницу, 13 января, с 12.00 до 14.00 в кинотеатре имени Пушкина. Он будет похоронен на Успенском кладбище, на Аллее почетных граждан.

Агентство новостей «Доступ» выражает глубокие соболезнования родным и близким усопшего.