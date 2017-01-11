Не стало Почетного гражданина Челябинска Евгения Куракина

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 11 января 2017 года, на 92-м году жизни скончался Почетный гражданин Челябинска Евгений Куракин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Евгений Федорович – участник Великой Отечественной войны, партийный и хозяйственный руководитель. Он участвовал в освоении целинных земель в Челябинской области. Работал секретарем Челябинского (сельского) обкома КПСС. С 1973 по 1988 годы – председатель Челябинского облисполкома Совета народных депутатов. Возглавлял Челябинский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», многими медалями.

О дате, месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.