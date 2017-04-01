Пропавшую в январе челябинскую пенсионерку нашли мертвой в лесу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске устанавливаются причины смерти 83-летней жительницы микрорайона Парковый, которую искали с января, – тело пенсионерки обнаружено в лесопосадках, недалеко от дороги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, пенсионерка Галина Просвирнина ушла из квартиры на улице Габдуллы Тукая 21 января утром, отправившись на Колхозный рынок, где обычно торговала до обеда. Мобильный телефон женщина оставила дома.

Родственники опасались, что женщина могла упасть и заблудиться. Пропавшую искали волонтеры и полиция, но безуспешно.

Тело женщины 29 марта обнаружил случайный прохожий в лесопосадках, примерно в 40 метрах от дороги.

В настоящее время по факту смерти женщины проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.