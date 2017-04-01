Сб, 01.04.2017, 11:52 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 1 апреля 2017 года, 11:26

Пропавшую в январе челябинскую пенсионерку нашли мертвой в лесу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске устанавливаются причины смерти 83-летней жительницы микрорайона Парковый, которую искали с января, – тело пенсионерки обнаружено в лесопосадках, недалеко от дороги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, пенсионерка Галина Просвирнина ушла из квартиры на улице Габдуллы Тукая 21 января утром, отправившись на Колхозный рынок, где обычно торговала до обеда. Мобильный телефон женщина оставила дома.

Родственники опасались, что женщина могла упасть и заблудиться. Пропавшую искали волонтеры и полиция, но безуспешно.

Тело женщины 29 марта обнаружил случайный прохожий в лесопосадках, примерно в 40 метрах от дороги.

В настоящее время по факту смерти женщины проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: розыск, пенсионерка, новости челябинска, женщина пропала
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 611
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 10:53
В Верхнеуральске изъяли 1,5 кг марихуаны
сегодня, 10:27
ВАЖНО. Повышение пенсий с 1 апреля 2017 – кому и насколько
сегодня, 09:41
Весной 2017 на Южном Урале под ружье встанут 3,5 тыс. новобранцев
вчера, 17:17
До минус 21 похолодает в Челябинской области ночью 1 апреля
вчера, 16:58
Южноуральский фотограф отсудил 280 тыс. за нелегальное использование своих снимков
вчера, 16:40
Приставы заставили жителя Приморья выплатить четверть миллиона сыну, брошенному в Троицке
вчера, 16:32
Дальнобойщикам согласовали 5-дневный пикет против «Платона» под Челябинском
вчера, 16:24
ВНИМАНИЕ. Жителям Троицка официально разрешили пить воду из-под крана
вчера, 16:18
Челябинец отправлен в колонию за смертельное ДТП на Копейском шоссе
вчера, 16:03
ВНИМАНИЕ. В Челябинске началась регистрация на «Тотальный диктант»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость