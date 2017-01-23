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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 23 января 2017 года, 07:55

НУЖНА ПОМОЩЬ. Челябинская пенсионерка пропала, отправившись на Колхозный рынок


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске третьи сутки ищут 83-летнюю горожанку, пропавшую в микрорайоне Парковый, – пенсионерка отправилась на рынок и не вернулась, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Престарелая челябинка третьи сутки не появляется дома. Она ушла из квартиры на улице Габдуллы Тукая 21 января утром, отправившись на Колхозный рынок, где до обеда обычно занимается торговлей. По сей день о ее судьбе ничего не известно. Мобильный телефон пенсионерка оставила дома. Родственники опасаются, что женщина могла упасть и заблудиться.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Галины Просвирниной, просят обращаться в полицию или к волонтерам.
 

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Теги: розыск, пенсионерка, новости челябинска, женщина пропала
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