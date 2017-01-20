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Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 10:45

Законность госконтрактов Областного аптечного склада на 1,7 млрд проверит прокуратура


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральская прокуратура проверит АО «Областной аптечный склад» на наличие конфликта интересов при закупках на 1,7 млрд рублей – информация о возможных нарушениях поступила от представителей Общероссийского народного фронта в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По информации «фронтовиков», в конце декабря 2016 года государственная компания – ОАС – разместила информацию о четырех закупках медицинской продукции (каждая на 425 млн рублей) у единственного поставщика. При этом предприятие проводит закупки без конкурсной процедуры, ссылаясь на закон о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

«Особенность ситуации в том, что исполнителями контрактов ОАС выбрал две челябинские компании, которые, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, на 100% принадлежат супруге директора по развитию бизнеса АО "Областной аптечный склад"». Таким образом, просматриваются признаки наличия конфликта интересов, личной заинтересованности представителя государственной компании. Эксперты ОНФ подозревают наличие нарушения федерального антикоррупционного законодательства. Стоит отметить, что это не единственные примеры сотрудничества обеих фирм с государственной компанией, правда, суммы были в разы меньше», – рассказал эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Дмитрий Денисов.

Прокуратурой проверяется законность заключения контрактов и соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции по регулированию конфликта интересов при заключении указанных контрактов.

В случае установления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Теги: новости челябинска, госзакупки, онф, народный фронт, за честные закупки, областной аптечный склад
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