Подозрительные закупки на 1,7 млрд выявлены в Областном аптечном складе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Общественники выявили конфликт интересов при закупках АО «Областной аптечный склад» в Челябинске – сомнения вызывают четыре госконтракта на общую сумму 1 млрд 700 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей Доступ со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ОНФ.

По информации «фронтовиков», в конце декабря 2016 года государственная компания – ОАС – разместила информацию о четырех закупках медицинской продукции (каждая на 425 млн рублей) у единственного поставщика. При этом предприятие проводит закупки без конкурсной процедуры, ссылаясь на закон о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

«Особенность ситуации в том, что исполнителями контрактов ОАС выбрал две челябинские компании, которые, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, на 100% принадлежат супруге директора по развитию бизнеса АО "Областной аптечный склад"». Таким образом, просматриваются признаки наличия конфликта интересов, личной заинтересованности представителя государственной компании. Эксперты ОНФ подозревают наличие нарушения федерального антикоррупционного законодательства. Стоит отметить, что это не единственные примеры сотрудничества обеих фирм с государственной компанией, правда, суммы были в разы меньше», – рассказал эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Дмитрий Денисов.

Выяснилось, что в 2016 году компания заключила 303 контракта, многие из которых заключались без торгов, с единственным поставщиком.

Представители ОНФ намерены сообщить о сложившейся ситуации учредителю организации – министерству имущества и природных ресурсов Челябинской области. Также общественники направят обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку на наличие конфликта интересов в деятельности руководства АО «Областной аптечный склад».

Исполнители контрактов: ООО «КОРС» ООО «ЧЕЛФАРМ».