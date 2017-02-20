Прокуратура подтвердила конфликт интересов в закупках Областного аптечного склада

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура подтвердила конфликт интересов в закупках Областного аптечного склада (АО «ОАС») в ходе проверки информации Общероссийского народного фронта «За честные закупки», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Установлено, что обществом, в нарушение требований статьи 13.3 федерального закона "О противодействии коррупции", не приняты меры, направленные на профилактику коррупционных правонарушений при заключении контрактов», – говорится в сообщении.

Напомним, сомнения общественников вызвали четыре госконтракта на общую сумму 1 млрд 700 млн рублей: в конце декабря 2016 года ОАС разместил информацию о четырех закупках медицинской продукции (каждая на 425 млн рублей) у единственного поставщика – без конкурсной процедуры, ссылаясь на закон о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

«Исполнителями контрактов ОАС выбрал две челябинские компании, которые, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, на 100% принадлежат супруге директора по развитию бизнеса АО "Областной аптечный склад". Таким образом, просматриваются признаки наличия конфликта интересов, личной заинтересованности представителя государственной компании», – сообщили в ОНФ.

Речь шла, напомним, об ООО «КОРС» и ООО «ЧЕЛФАРМ»

По результатам проверки приняты меры прокурорского реагирования: в адрес министра имущества и природных ресурсов Алексея Бобракова, генерального директора АО «Областной аптечный склад» Андрея Князева внесены представления об устранении нарушений законодательства.

Добавим, «фронтовики» сообщали еще о ряде нарушений со стороны ОАС, в частности, известно, что в 2016 году компания заключила 303 контракта, многие из которых – без торгов, с единственным поставщиком.