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Агентство новостей Доступ 1 21 июля 2017 года, 10:30

Прокуратура начала проверку в детсаду, где на ребенка опрокинули кастрюлю горячего супа


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратурой организована проверка по факту получения ожогов ребенком в детском саду Трехгорного (ЗАТО, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации официального представителя регионального надзорного ведомства Натальи Мамаевой, «в дошкольной организации прокуратурой города проверяется исполнение законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников».

«При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – добавила Мамаева.

Ранее сообщалось, что 4-летний ребенок получил ожоги первой и второй степени головы и спины в детском саду в Трехгорном. По предварительным данным, на него опрокинула кастрюлю с супом младший воспитатель.

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Теги: детский сад, ожоги, несчастный случай с ребенком, новости трехгорного, ребенок пострадал
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