Программа лояльности «Дом.ru Клуб» получила национальную премию

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Программа лояльности «Дом.ru Клуб» признана лучшей среди телекоммуникационных компаний по итогам ежегодной национальной премии Loyalty Awards Russia.

Программа, запущенная в 2016 году, позволяет клиентам «Дом.ru» получать баллы за покупки в интернет-магазинах партнеров, а также за любые покупки по банковским картам «Дом.ru». Накопленными баллами можно оплачивать услуги связи и товары партнеров через сайт club.domru.ru. Количество партнеров «Дом.ru Клуб» постоянно растет, их уже больше 200.

«Мы рады получить признание экспертов Loyalty Awards Russia. "Дом.ru Клуб" – это наша благодарность клиентам. Мы ценим их и стремимся формировать с ними долгосрочные отношения. Нам было важно создать интересную и востребованную программу лояльности, которая совмещает различные возможности и максимальную выгоду. Участники программы уже оценили удобство этого инновационного для телеком-рынка проекта, который позволяет им оптимизировать свой бюджет», – комментирует заместитель генерального директора – директор по b2c «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru») Михаил Воробьев.

Премия Loyalty Awards Russia учреждена, чтобы выявить лучших профессионалов рынка маркетинга лояльности России и стран СНГ. Премия проводится с 2014 года, ее организаторами в России являются Международная Ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом и отраслевой портал «Библиотека лояльности».