Проезд из Магнитки в Екатеринбург подешевел на 50%

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские транспортники запустили новую социальную акцию для пассажиров междугородних автобусов – теперь с 50-процентной скидкой можно ездить не только из Челябинска в Магнитогорск и обратно, но еще и из Магнитогорска в Екатеринбург, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Акция «Проезд со скидкой 50%» распространяется на маршрут №912 (через Челябинск) и № 928 (через Миасс) «Магнитогорск – Екатеринбург».

«После того как была объявлена такая акция по Магнитогорску, люди действительно начали заранее планировать свои поездки и экономить деньги. Да и сами перевозчики положительно отнеслись к данной акции», – говорит директор автовокзала «Центральный» Виталий Макайкин.

В ведомстве напоминают, что количество мест по льготной цене ограничено. Расписание движения транспортных средств можно узнать по телефону +7(351) 778-62-42 и на сайте av74.ru.