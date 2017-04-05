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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 09:20

ВАЖНО. Проезд из Магнитогорска в Челябинск подешевел на 50%


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Проезд из Магнитогорска в Челябинск подешевел на 50% – специальная весенняя акция начала действовать со вторника, 4 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления транспорта Челябинска.

Чтобы сэкономить, нужно купить билет в кассах автовокзалов Челябинска или Магнитогорска за сутки до отправления. Тогда цена поездки составит всего 370 рублей.

По мнению транспортников, сейчас такие скидки максимально актуальны, по их статистике, именно в весенние месяцы пассажиропоток из Магнитогорска в областной центр увеличивается в разы. Так, в апреле 2016 года по маршруту Магнитогорск – Челябинск проехали 15 тыс. пассажиров.

В ведомстве отмечают, что количество мест по льготной цене ограничено. Расписание движения транспортных средств можно узнать по телефону +7(351) 778-62-42 и на сайте av74.ru.

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Теги: скидки, автобусы, автовокзал, новости магнитогорска, новости челябинска
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