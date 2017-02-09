Приватизация жилья в России стала бесплатной и бессрочной

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Приватизация жилья в России стала бесплатной и бессрочной – за поправки к соответствующему закону в среду, 8 февраля, проголосовали депутаты Госдумы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Это была просьба наших граждан – сделать приватизацию бесплатной и бессрочной для всех категорий населения. Жители региона часто говорили об этом на наших встречах. Мы обсудили предложение с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Инициативу поддержали депутаты Госдумы, и поправка, крайне важная для десятков тысяч южноуральцев, была принята», – прокомментировал депутат ГД РФ от Челябинской области Владимир Бурматов.

По действующему ранее законодательству приватизация жилых помещений с ‪1 марта 2017 года должна была стать платной. По словам Бурматова, около 20% жилых помещений по статистике остаются неприватизированными – это каждая пятая квартира.