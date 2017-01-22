Заканчивается прием заявлений на безвозмездную передачу в собственность квартир

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Заканчивается срок приема заявлений на безвозмездную передачу в собственность жилых помещений – документы на приватизацию можно подать до 28 февраля 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В рамках предоставления муниципальных услуг в Челябинске за 2016 год приватизировано 1 161 жилое помещение.

Помимо приватизации помещений муниципального жилищного фонда, Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям принято 18 положительных решений в пользу граждан, проживающих в служебных квартирах, сообщили в мэрии.

«Муниципальная услуга по передаче государственного жилья в собственность предоставляется бесплатно. Регистрацию и оформление документов осуществляет управление Росреестра по Челябинской области, госпошлина составляет 2 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Подать заявление и пакет документов можно через многофункциональные центры по адресам: улица Труда, 164; улица Комарова, 39; улица Сони Кривой, 75-А; проспект Победы, 396/1; улица Новороссийская, 118-В, либо в отдел приватизации жилищного фонда Комитета на улице Кирова, 100. Справки по телефону: 264-68-70.

Напомним, в приватизации могут отказать, если жилье находится в аварийном состоянии, числится при воинской части или имеет статус общежития.

Между тем, 21 января 2017 года глава Минстроя России заявил о поддержке инициативы депутатов продлить приватизацию только для отдельных категорий граждан. По словам Михаила Меня, «речь идет о необходимости продлить приватизацию жилья для инвалидов, крымчан и переселенцев из аварийного жилья».

Изначально бесплатное предоставление услуги планировалось завершить в 2007 году.