Приставы заставили тренера из Златоуста вернуть похищенные у спортсменки 600 тыс.

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Судебные приставы Златоуста (Челябинская область) помогли многократной российской чемпионке и призеру европейских состязаний взыскать с бывшего тренера почти 600 тыс. рублей – Наталья Лапшина присваивала заработную плату подопечной и тратила на собственные нужды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в ноябре 2015 года Златоустовский горсуд признал Лапшину виновной по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и приговорил к лишению свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком один год. Также суд удовлетворил иск потерпевшей о возмещении материального вреда – 588 тыс. рублей.

«Для его взыскания приставы вынуждены были применить весь комплекс мер принудительного исполнения, в том числе и ограничение водительских прав осужденной», – сообщили в пресс-службе областного управления ФССП, уточнив, что исполнительное производство велось с февраля 2016 года.

По данным ведомства, экс-наставница является владелицей единственного жилья, на которое нельзя обратить взыскание, а автомобиль Audi еще во время следствия по уголовному делу был перерегистрирован на ее мать-пенсионерку. Лапшина официальных источников дохода не имела, поскольку сразу после вступления приговора в законную силу была уволена с должности тренера спортшколы. С начала принудительного взыскания материального ущерба женщина несколько раз самостоятельно переводила от 1 до 20 тыс. рублей, но эти деньги были несопоставимы с основной суммой долга, поэтому приставы запретили экс-тренеру выезжать за рубеж, ограничили право управления автомобилем и регистрационные действия с квартирой. Женщина обращалась в суд: сначала с ходатайством о рассрочке, затем – об отсрочке выплаты, но оба раза ей было отказано.

В декабре 2016 года она обратилась к начальнику отдела судебных приставов с ходатайством об отмене ограничения водительских прав, аргументируя это тем, что на ее иждивении находится престарелая мать-инвалид. Но ей отказали, поскольку мать должницы получает пенсию, является дееспособной, а совместное проживание родственников не является «синонимом содержания на иждивении».

«Не принимая всерьез действия судебных приставов, женщина продолжала ездить за рулем. В декабре прошлого года ее остановили сотрудники ДПС и привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей 20 часов обязательных работ, которые женщина провела на кладбище», – уточнили в ФССП.

Для ускорения процесса погашения долга бывшая подопечная тренера в феврале текущего года обратилась в суд с заявлением о признании ничтожной сделки по передаче дорогой иномарки в собственность матери-инвалида Лапшиной, никогда не имевшей водительских прав. Суд еще не вынес свое решение, но на одном из первых заседаний экс-тренер лично передала бывшей воспитаннице большую часть денег, а затем перевела на депозит судебных приставов оставшуюся часть.

На сегодняшний день исполнительное производство окончено, все ограничения с должницы и ее имущества сняты, однако бывший тренер еще должна выплатить исполнительский сбор в размере 41 тыс. рублей.