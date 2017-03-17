Пт, 17.03.2017, 14:23 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 13:57

Приставы заставили тренера из Златоуста вернуть похищенные у спортсменки 600 тыс.


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Судебные приставы Златоуста (Челябинская область) помогли многократной российской чемпионке и призеру европейских состязаний взыскать с бывшего тренера почти 600 тыс. рублей – Наталья Лапшина присваивала заработную плату подопечной и тратила на собственные нужды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в ноябре 2015 года Златоустовский горсуд признал Лапшину виновной по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и приговорил к лишению свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком один год. Также суд удовлетворил иск потерпевшей о возмещении материального вреда – 588 тыс. рублей.

«Для его взыскания приставы вынуждены были применить весь комплекс мер принудительного исполнения, в том числе и ограничение водительских прав осужденной», – сообщили в пресс-службе областного управления ФССП, уточнив, что исполнительное производство велось с февраля 2016 года.

По данным ведомства, экс-наставница является владелицей единственного жилья, на которое нельзя обратить взыскание, а автомобиль Audi еще во время следствия по уголовному делу был перерегистрирован на ее мать-пенсионерку. Лапшина официальных источников дохода не имела, поскольку сразу после вступления приговора в законную силу была уволена с должности тренера спортшколы. С начала принудительного взыскания материального ущерба женщина несколько раз самостоятельно переводила от 1 до 20 тыс. рублей, но эти деньги были несопоставимы с основной суммой долга, поэтому приставы запретили экс-тренеру выезжать за рубеж, ограничили право управления автомобилем и регистрационные действия с квартирой. Женщина обращалась в суд: сначала с ходатайством о рассрочке, затем – об отсрочке выплаты, но оба раза ей было отказано.

В декабре 2016 года она обратилась к начальнику отдела судебных приставов с ходатайством об отмене ограничения водительских прав, аргументируя это тем, что на ее иждивении находится престарелая мать-инвалид. Но ей отказали, поскольку мать должницы получает пенсию, является дееспособной, а совместное проживание родственников не является «синонимом содержания на иждивении».

«Не принимая всерьез действия судебных приставов, женщина продолжала ездить за рулем. В декабре прошлого года ее остановили сотрудники ДПС и привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей 20 часов обязательных работ, которые женщина провела на кладбище», – уточнили в ФССП.

Для ускорения процесса погашения долга бывшая подопечная тренера в феврале текущего года обратилась в суд с заявлением о признании ничтожной сделки по передаче дорогой иномарки в собственность матери-инвалида Лапшиной, никогда не имевшей водительских прав. Суд еще не вынес свое решение, но на одном из первых заседаний экс-тренер лично передала бывшей воспитаннице большую часть денег, а затем перевела на депозит судебных приставов оставшуюся часть.

На сегодняшний день исполнительное производство окончено, все ограничения с должницы и ее имущества сняты, однако бывший тренер еще должна выплатить исполнительский сбор в размере 41 тыс. рублей.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: мошенничество, тренер, новости златоуста, судебные приставы
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 584
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:49
Экспедиционная компания заплатит 60 тыс. за потерянную собаку в Челябинске
сегодня, 13:35
«Южуралмост» закупил 20 дополнительных пылесосов для уборки челябинских улиц
сегодня, 12:55
Виновница ДТП с тремя погибшими предстанет перед судом в Челябинске
сегодня, 12:24
Более 5 тыс. человек ждут на митинге «Крымская весна» в Челябинске
сегодня, 12:09
Челябинец, забивший битой незнакомку, попросил смягчить ему приговор
сегодня, 11:36
После вырубки деревьев на улице Солнечной в Челябинске возбуждено уголовное дело
сегодня, 11:23
Возбуждено 2 уголовных дела по факту нападения на бригаду скорой в Троицке
сегодня, 11:19
ВНИМАНИЕ. Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней на 2018 год
сегодня, 10:38
Виновник ДТП с 4 погибшими на северо-западе Челябинска просит об «особом» приговоре
сегодня, 10:32
Сосновские дорожники выплатят более 90 тыс. за аварию на выбоине
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость