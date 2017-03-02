Преступники, по вине которых 20 магнитогорцев лишились жилья, выслушали приговор

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Преступники, по вине которых 20 магнитогорцев лишились жилья, выслушали свой окончательный приговор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского облсуда.

На скамье подсудимых были Виктор Крупин, Олег Мирошниченко, Рустам Мамедалин, Петр Маняхин, Константин Родионов, Евгений Труханов и Сергей Семяшев. В зависимости от степени участия в совершенных преступлений они признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве и вымогательстве (часть 1 статьи 210, части 3 и 4 статьи 159, пункты «а, б» части 3 статьи 163 УК РФ) и получили от 9 до 14 лет заключения со штрафом и без в зависимости от степени участия.

По версии следствия, преступное сообщество во главе с Крупиным действовало в Магнитогорске с 2007 по 2013 годы. Злоумышленники под видом легальной деятельности, якобы связанной с оказанием риелторских услуг, а также выдачей денежных займов под залог недвижимого имущества, совершили ряд мошенничеств и вымогательств. Они выбирали жертв из горожан, относящихся к категории социально неблагополучных и малообеспеченных слоев населения. С ними преступники заключали займы денежных средств на крайне не выгодных для них условиях (120% годовых). После этого путем обмана их склоняли к совершению сделок по отчуждению принадлежащих квартир, подписанию доверенностей на право продажи жилья, предварительных договоров купли-продажи и других документов. Кроме того, у собственников квартир изымались личные и правоустанавливающие документы на жилье, к тем, кто не желал подписывать документы, применялось психологическое давление и физическое насилие. В результате 20 человек лишились права на жилое помещение, потерпевшим причинен ущерб на сумму более 19 млн рублей.

Изучив 89 томов уголовного дела, апелляционная инстанция по уголовным делам ЧОС частично изменила приговор Правобережного райсуда Магнитогорска.

«По одному из преступлений, совершенных Крупиным и Мирошниченко, снижен размер причиненного ущерба с 450 тыс. до 368 тыс. рублей; противоправность поведения одной из потерпевших, явившаяся поводом для совершения преступления, признана областным судом смягчающим наказание обстоятельством для Крупина, Маняхина, Родионова и Труханова; действия Крупина и Мирошниченко по одному из преступлений переквалифицированы», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Данные изменения повлекли смягчение наказания:

- срок наказания Родионову снижен на два месяца, до 9 лет 10 месяцев лишения свободы;

- срок наказания Труханову снижен на два месяца, до 8 лет 10 месяцев лишения свободы;

- срок наказания Крупину снижен на три месяца, до 13 лет 9 месяцев лишения свободы; размер штрафа остался прежним — 500 тысяч рублей;

- срок наказания Мирошниченко снижен на три месяца, до 11 лет 9 месяцев лишения свободы; размер штрафа остался прежним — 500 тысяч рублей;

В действиях Маняхина областной суд установил более тяжкий вид рецидива – особо опасный; исключена часть наказания, присоединенная по предыдущему приговору, и с учетом указанных ранее изменений срок наказания Маняхину снижен на 1 год, то есть до 9 лет лишения свободы; при этом изменен вид исправительного учреждения: осужденному назначено отбывать наказание в колонии особого режима, что является более суровым.

Срок наказания Семяшеву снижен на два месяца, то есть до 3 лет 10 месяцев лишения свободы, при этом оставлен прежним испытательный срок 3 года в связи с исключением осуждения за незаконное приобретение огнестрельного оружия;

Приговор в отношении Мамедалина в части юридической квалификации и назначенного наказания оставлен без изменения.