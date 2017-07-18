Вт, 18.07.2017, 14:44 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 13:38

ВНИМАНИЕ. Предупреждение о шквале на Южном Урале продлено на сутки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дождливая и ветреная погода ожидается в Челябинской области в среду, 19 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«В большинстве районов 19 июля пройдут небольшие дожди, местами – умеренные и с грозами, днем – с градом, возможны туманы. При грозах порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В связи с этим сотрудники МЧС рекомендуют южноуральцам воздержаться от поездок на автотранспорте, обходить рекламные щиты и шаткие строения, деревья.

Вместе с тем, по данным ЦГМС, с 19 по 21 июля в юго-западных районах Челябинской области сохранится высокий класс пожарной опасности.

Предстоящей ночью в области будет плюс 10-15, в горах и низинах – на пять градусов прохладнее, днем в среду – плюс 25-30 градусов. В Челябинске этой ночью 11-13 выше нуля, завтра днем – 26-28.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: прогноз погоды, погода в челябинске, жара, ухудшение погодных условий, новости челябинска, шквал
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 603
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:38
На покупку автоматов и патронов власти Южного Урала выделили более 400 тыс. рублей
сегодня, 13:54
Социологи назвали главные страхи россиян
сегодня, 13:31
ВНИМАНИЕ. Продлено ограничение движения по Набережной в Челябинске
сегодня, 12:52
Главред газеты Златоуста получил 3 года «строгача» за вымогательство у депутата Госдумы
сегодня, 12:34
Геолог-консультант украл метеорит из челябинского музея
сегодня, 11:49
18+ Реклама с «пышными формами» возмутила Челябинское УФАС
сегодня, 11:44
Директор МУП «УАТ» Озерска заплатит 152 тыс. за крупную сделку без согласия собственника
сегодня, 11:35
В Челябинске осужден полицейский, обманувший подследственного на 200 тыс. рублей
сегодня, 11:01
В Челябинске, Коркино и Карабаше 18 июля возможен дымовой туман
сегодня, 10:40
Супруга погибшего в ДТП мужчины отсудила у работодателя 500 тыс. рублей
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Подписка на новости
Прислать новость