ВНИМАНИЕ. Предупреждение о шквале на Южном Урале продлено на сутки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дождливая и ветреная погода ожидается в Челябинской области в среду, 19 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«В большинстве районов 19 июля пройдут небольшие дожди, местами – умеренные и с грозами, днем – с градом, возможны туманы. При грозах порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В связи с этим сотрудники МЧС рекомендуют южноуральцам воздержаться от поездок на автотранспорте, обходить рекламные щиты и шаткие строения, деревья.

Вместе с тем, по данным ЦГМС, с 19 по 21 июля в юго-западных районах Челябинской области сохранится высокий класс пожарной опасности.

Предстоящей ночью в области будет плюс 10-15, в горах и низинах – на пять градусов прохладнее, днем в среду – плюс 25-30 градусов. В Челябинске этой ночью 11-13 выше нуля, завтра днем – 26-28.