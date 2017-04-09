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Агентство новостей Доступ 1 9 апреля 2017 года, 10:24

Праздник Входа Господня в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают православные


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Праздник Входа Господня в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают сегодня, 9 апреля, православные верующие – а в понедельник начинается Страстная седмица, последняя и самая строгая неделя Великого поста, когда вспоминаются страдания и смерть Иисуса Христа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вход Господень в Иерусалим, один из 12 главных (двунадесятых) церковных праздников, получивший в русских богослужебных книгах название Недели цветоносной, а в просторечии – Вербного воскресенья.

По преданию, входящего в Иерусалим Иисуса Христа встречали, устилая дорогу пальмовыми ветвями в знак признания Сыном Божьим: накануне он воскресил умершего Лазаря. В память об этих событиях верующие приходят на праздник с распустившимися ветвями деревьев. Во многих странах вместо пальмовых ветвей стали использовать ветви первыми распускающихся весной растений: в Италии – оливковых деревьев, во Франции – самшита, розмарина и лавра, а в России – вербы. Поэтому и Вербным воскресеньем праздник называют только в России.

Через несколько дней после того, как горожане торжественно встретили Христа, он был распят, а неделя от Вербного воскресенья до Пасхи называется Страстной – в память о последних днях земной жизни и крестной смерти Спасителя.

После Вербного воскресенья начинается Страстная седмица – последняя и самая строгая неделя Великого поста, когда вспоминаются страдания и смерть Иисуса Христа. В этом году праздник Воскресения Христова – Пасха – у православных христиан наступит 16 апреля.

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Теги: рпц, вербное воскресенье, церковные праздники, новости челябинска, лазарева суббота
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