Сб, 08.04.2017, 11:32 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 8 апреля 2017 года, 09:23

Православные отмечают Лазареву субботу и готовятся к Страстной седмице


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

У православных верующих наступила Лазарева суббота – в этот день они вспоминают, как Иисус Христос воскресил из мертвых своего друга Лазаря, скончавшегося за четыре дня до этого события, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня в храмах совершается особая торжественная служба, предваряющая собой наступающий праздник Входа Господня в Иерусалим (9 апреля), получившего в России название Вербного воскресенья. Гимны Лазаревой субботы содержат в себе надежду на будущее всеобщее воскресение мертвых в конце земной истории.

Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста – после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, неделя наиболее строгого поста – Страстная седмица.

Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, которого хорошо знал. Лазарь жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Христа. Иисус пришел к пещере, в которой был погребен Лазарь, приказал убрать закрывавший вход камень, воззвал: «Лазаре! гряди (иди) вон», и Лазарь вышел из пещеры. Эти события Православная церковь вспоминает во время Божественной литургии в субботу утром.

Во всех православных храмах Челябинской епархии сегодня вечером состоится всенощное бдение, а завтра утром – Божественная литургия.

«На всенощную службу в субботу вечером верующие приходят с пучками вербы (их по возможности украшают лентами, цветами или зеленью) и стоят с ними на молитве. Затем священник окропляет вербы святой водой и верующие уносят их домой. Обычное место их хранения – полочка с иконами. Вербу освящают также и по окончании Литургии в воскресенье. Веточки, как правило, хранят до следующего Вербного Воскресения», – сообщили в Челябинской епархии.

В воскресенье, 9 апреля, Русская православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим, более известный как Вербное воскресенье. Во всех храмах Челябинской области состоятся торжественные богослужения.

«Праздник Входа Господня в Иерусалим на Ближнем Востоке известен также как Пальмовое воскресенье. В России же его называют Вербным воскресеньем. Именно верба распускается раньше всех деревьев. Ее веточки символизируют победу над смертью и Славное Воскресение Христа», – говорят священники.

По церковным правилам, в Лазареву субботу дозволяется вкушение рыбной икры, а в Вербное воскресенье – рыбы.

В понедельник, 10 апреля, начинается Страстная седмица. Она посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. «Каждый христианин как бы проходит вместе со Спасителем его скорбный путь ради того, чтобы иметь соучастие и в его Воскресении, в победе Господа над смертью. Эти дни особенно важны, поэтому каждый из них принято называть Великим», – напоминают в епархии.

Так, в Великий понедельник вспоминается чудо с бесплодной смоковницей и изгнание торгующих из храма, в Великий вторник – поучения Христа в Иерусалимском храме, его пророчества о своем втором пришествии, в среду – предательство Иуды, в четверг – последняя трапеза Спасителя с апостолами, в ходе которой было установлено главное таинство христианства – Причащение (Тайная вечеря), в четверг же вспоминается и взятие Господа под стражу, в пятницу – распятие и смерть Христа Спасителя на кресте и его погребение. Последний день Страстной седмицы – Великая суббота, когда вспоминается поставление римской воинской стражи у гроба Иисуса.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: рпц, вербное воскресенье, новости челябинска, лазарева суббота
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 611
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 10:47
Суд не стал смягчать наказание челябинцу, сбившему на «зебре» бабушку с внучкой
сегодня, 09:49
Более 12 млн сеянцев деревьев высадят в Челябинской области
сегодня, 09:01
Дзюдоисты Ярцев и Денисов выступят на чемпионате Европы-2017 в Варшаве
сегодня, 08:28
Дело экс-главы Копейска передано в суд
сегодня, 07:39
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если вы увидели бесхозный подозрительный предмет
вчера, 17:10
Перлы Юревича и двух мэров Магнитогорска попали в ТОП-25 колоритных цитат политиков
вчера, 17:06
Потепление до плюс 16 градусов ждет Южный Урал на выходных
вчера, 16:58
Челябинцы напишут «Тотальный диктант» 8 апреля – где продиктуют
вчера, 16:53
«Соцветие дружное Урала» впервые расцветет в Увельском районе
вчера, 16:51
Жителя Казахстана поймали за контрабанду 600 граммов гашиша на Южном Урале
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость