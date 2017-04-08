Православные отмечают Лазареву субботу и готовятся к Страстной седмице

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

У православных верующих наступила Лазарева суббота – в этот день они вспоминают, как Иисус Христос воскресил из мертвых своего друга Лазаря, скончавшегося за четыре дня до этого события, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня в храмах совершается особая торжественная служба, предваряющая собой наступающий праздник Входа Господня в Иерусалим (9 апреля), получившего в России название Вербного воскресенья. Гимны Лазаревой субботы содержат в себе надежду на будущее всеобщее воскресение мертвых в конце земной истории.

Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста – после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, неделя наиболее строгого поста – Страстная седмица.

Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, которого хорошо знал. Лазарь жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Христа. Иисус пришел к пещере, в которой был погребен Лазарь, приказал убрать закрывавший вход камень, воззвал: «Лазаре! гряди (иди) вон», и Лазарь вышел из пещеры. Эти события Православная церковь вспоминает во время Божественной литургии в субботу утром.

Во всех православных храмах Челябинской епархии сегодня вечером состоится всенощное бдение, а завтра утром – Божественная литургия.

«На всенощную службу в субботу вечером верующие приходят с пучками вербы (их по возможности украшают лентами, цветами или зеленью) и стоят с ними на молитве. Затем священник окропляет вербы святой водой и верующие уносят их домой. Обычное место их хранения – полочка с иконами. Вербу освящают также и по окончании Литургии в воскресенье. Веточки, как правило, хранят до следующего Вербного Воскресения», – сообщили в Челябинской епархии.

В воскресенье, 9 апреля, Русская православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим, более известный как Вербное воскресенье. Во всех храмах Челябинской области состоятся торжественные богослужения.

«Праздник Входа Господня в Иерусалим на Ближнем Востоке известен также как Пальмовое воскресенье. В России же его называют Вербным воскресеньем. Именно верба распускается раньше всех деревьев. Ее веточки символизируют победу над смертью и Славное Воскресение Христа», – говорят священники.

По церковным правилам, в Лазареву субботу дозволяется вкушение рыбной икры, а в Вербное воскресенье – рыбы.

В понедельник, 10 апреля, начинается Страстная седмица. Она посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. «Каждый христианин как бы проходит вместе со Спасителем его скорбный путь ради того, чтобы иметь соучастие и в его Воскресении, в победе Господа над смертью. Эти дни особенно важны, поэтому каждый из них принято называть Великим», – напоминают в епархии.

Так, в Великий понедельник вспоминается чудо с бесплодной смоковницей и изгнание торгующих из храма, в Великий вторник – поучения Христа в Иерусалимском храме, его пророчества о своем втором пришествии, в среду – предательство Иуды, в четверг – последняя трапеза Спасителя с апостолами, в ходе которой было установлено главное таинство христианства – Причащение (Тайная вечеря), в четверг же вспоминается и взятие Господа под стражу, в пятницу – распятие и смерть Христа Спасителя на кресте и его погребение. Последний день Страстной седмицы – Великая суббота, когда вспоминается поставление римской воинской стражи у гроба Иисуса.