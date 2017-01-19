Православные верующие празднуют Богоявление – Крещение Господне

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 19 января, по православному календарю Богоявление – праздник Крещения Господня, который входит в число двенадцати основных (двунадесятых) праздников церкви, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В этот день вспоминают, как Иисус Христос, достигнув возраста тридцати лет, принял крещение от Иоанна Предтечи в реке Иордан. Именно после Крещения Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины. Кроме того, в Крещении Христовом человечество приобщилось Его Божественной благодати, получив в этом таинстве очищение живой водой, дарующее вечную жизнь. Поэтому принятие таинства Крещения является обязательным условием принадлежности верующих к церкви, говорят священослужители.

В церковной традиции праздник получил название Богоявления, потому что во время Крещения Иисуса Христа произошло особое явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о крещаемом Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким образом Слово Отца.

Раннее упоминание об особом почитании воды, набранной в день Крещения Господня, и о ее чудесных свойствах (в первую очередь, способности не портиться в течение долгого времени) содержится в одной из антиохийских проповедей святителя Иоанна Златоуста (387 год): «В этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей».

По церковным правилам, чин малого освящения воды может совершаться в любой день, а вот чин великого освящения – только 18 и 19 января. Крещенскую воду называют агиасмой (великой святыней) и благоговейно хранят дома в течение всего года. Обычно верующие принимают ее утром натощак с молитвой.

«В отношении к освященной воде не должно быть ничего магического. Эта святыня может принести пользу лишь тем, кто искренне верит в Бога и старается жить благочестиво», – говорят в Челябинской митрополии.

Там также утверждают, что распространено заблуждение, будто купание в проруби на Крещение очищает от грехов. «Это не так. В своих грехах человек кается на исповеди и, по милости Божией, получает прощение. А погружение в ледяную воду – всего лишь старинный народный обычай, который, в отличие от исповеди, совершенно не обязателен для православных христиан», – уверяют священнослужители.

Напомним, около 40 тыс. южноуральцев минувшей ночью окунулись в купели, в их числе – 6 тыс. челябинцев.

Купели в Челябинске:

- городской пляж «Западный», поселок Шершни, напротив поста ГАИ;

- православный храм в честь иконы Божьей матери «Утоли моя печали», улица 5-я Электровозная;

- поселок Сосновка, улица Красных Казаков;

- гостиничный комплекс «Смолино-парк»;

- озеро «Первое», переулок Мамина, 1, напротив центрального входа на городской пляж.

Все купели сегодня, 19 января, работают с 09.00 до 16.00.