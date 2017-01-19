Около 6 тыс. челябинцев окунулись в купели в ночь на 19 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Около 6 тыс. челябинцев минувшей ночью окунулись в купели – спасатели и медики зафиксировали несколько происшествий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на 19 января сотрудники Челябинской городской службы спасения совместно с врачами службы «Скорой медицинской помощи», полицейскими и представителями МЧС дежурили на шести купелях.

«В крещенскую прорубь окунулись около 6 тыс. человек. Серьезных происшествий не произошло», – сообщила официальный представитель ЧГСС Римма Садыкова.

По ее словам, больше всего желающих окунуться в крещенскую купель было в поселке Сосновка и возле православного храма в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали».

«Из последней иордани спасатели эвакуировали и оказали помощь девятилетнему мальчику, у которого в ледяной воде произошел приступ одышки. Школьник пришел вместе с папой, но в ледяной воде оказался без сопровождения взрослых. На середине купели ему стало плохо. Ребенок испугался, у него случился приступ удушья. Спасатели эвакуировали его и оказали первую помощь», – рассказала Садыкова.

Кроме того, к врачам, дежурившим у православного храма в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали», обратились две женщины: одна при выходе из купели поскользнулась и получила травму ноги, а вторая была эвакуирована спасателями из иордани с приступом стенокардии.

Добавим, всего в Крещенскую ночь в купаниях приняли участие около 40 тыс. южноуральцев. Температура воздуха в Челябинской области сегодня ночью составляла от 17 до 27 градусов мороза.