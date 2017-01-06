Православные отмечают 6 января Рождественский сочельник. Как правильно провести день

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Православные верующие сегодня, 6 января 2017 года, отмечают Рождественский сочельник или день Навечерия Рождества Христова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пятница – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.

Само название «сочельник» происходит, как считается, от слова «сочиво» (то же, что коливо – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво было положено в канун праздника только после литургии (богослужения).

У православных христиан существовал обычай не употреблять пищу до появления первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа, но богослужебным уставом эта традиция не предписана.

Канон празднования Рождества был окончательно сформирован в IV веке. В современной богослужебной практике в навечерие праздника в храме читаются Царские часы, вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, имеющие отношение к рождению Иисуса Христа.

В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу. Мудрецы принесли новорожденному дары: золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан – как Богу, смирна – как Человеку на погребение.

В Сочельник в старину было положено готовить сочиво или коливо, которое в течение нескольких часов варили из зерен пшеницы или ячменя, добавляя мед и орехи. Зерно символизировало воскресшую жизнь, а мед – сладость будущей блаженной жизни.

Также на стол ставили взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде.

«В Рождественский сочельник совершаются Царские часы – очень содержательное богослужение, название которого связано с тем, что в Византии на нем непременно присутствовал император. Затем служат Литургию по чину Василия Великого», – рассказали в челябинской епархии.

Вечером 6 января в храмах состоится рождественское богослужение, состоящее из великого повечерия, литии, утрени и первого часа.

В ночь с 6 на 7 января пройдет главное рождественское богослужение – Божественная литургия по чину Иоанна Златоуста. В кафедральном соборе ее совершит правящий архиерей, митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Во многих церквах утром 7 января совершат еще одну литургию – для тех, кто не смог прийти на ночное богослужение.

Напомним, 7 января заканчивается Рождественский пост и начинаются Святки. Это дни особенной радости и торжества о родившемся Господе, когда церковный устав отменяет даже пост по средам и пятницам. Последний день Святок – 17 января.