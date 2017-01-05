Расписание рождественских служений в челябинских храмах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В челябинских храмах пройдут рождественские служения, которые будут проведены с особой торжественностью, − два дня – 6 и 7 января прихожане смогут прослушать десятки содержательных проповедей и еще раз вспомнить историю христианского праздника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местную епархию.

В субботу, 7 января, верующие отметят Рождество Христово. В храмах Челябинской митрополии пройдут богослужения. «В пятницу, 6 января, православные отмечают Рождественский Сочельник. В этот день совершаются Царские часы – содержательное богослужение, название которого связано с тем, что в Византии на нем непременно присутствовал император. Затем служат литургию по чину Василия Великого», − пояснили в пресс-службе Челябинской епархии.

Вечером 6 января в храмах состоится рождественское богослужение, состоящее из великого повечерия, литии, утрени и первого часа. Затем, в ночь с 6 на 7 января, пройдет главное рождественское богослужение – литургия по чину Иоанна Златоуста. В кафедральном соборе ее совершит правящий архиерей, митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Во многих церквях утром 7 января совершат еще одну литургию – для тех, кто не смог прийти на ночное богослужение.

В субботу, 7 января, заканчивается Рождественский пост и начинаются Святки. Эти дни православные считают временем особенной радости и торжества о родившемся Господе, когда церковный устав отменяет пост даже по средам и пятницам. Последний день Святок – 17 января.

Расписание рождественских богослужений в некоторых храмах Челябинска: