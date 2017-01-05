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Агентство новостей Доступ 1 5 января 2017 года, 12:57

Расписание рождественских служений в челябинских храмах


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В челябинских храмах пройдут рождественские служения, которые будут проведены с особой торжественностью, − два дня – 6 и 7 января прихожане смогут прослушать десятки содержательных проповедей и еще раз вспомнить историю христианского праздника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местную епархию.

В субботу, 7 января, верующие отметят Рождество Христово. В храмах Челябинской митрополии пройдут богослужения. «В пятницу, 6 января, православные отмечают Рождественский Сочельник. В этот день совершаются Царские часы – содержательное богослужение, название которого связано с тем, что в Византии на нем непременно присутствовал император. Затем служат литургию по чину Василия Великого», − пояснили в пресс-службе Челябинской епархии.

Вечером 6 января в храмах состоится рождественское богослужение, состоящее из великого повечерия, литии, утрени и первого часа. Затем, в ночь с 6 на 7 января, пройдет главное рождественское богослужение – литургия по чину Иоанна Златоуста. В кафедральном соборе ее совершит правящий архиерей, митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Во многих церквях утром 7 января совершат еще одну литургию – для тех, кто не смог прийти на ночное богослужение.

В субботу, 7 января, заканчивается Рождественский пост и начинаются Святки. Эти дни православные считают временем особенной радости и торжества о родившемся Господе, когда церковный устав отменяет пост даже по средам и пятницам. Последний день Святок – 17 января.

Расписание рождественских богослужений в некоторых храмах Челябинска:

Храм
Дата
Время
Богослужение
Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32)
6 янв.
8:00
Царские часы. Литургия
17:00
Вечернее богослужение
7 янв.
Полночь
Божественная литургия
8:30
Поздняя Литургия
Александро-Невский храм (Алое поле, 1)
6 янв.
8:00
Царские часы. Литургия
17:00
Вечернее богослужение
22:00
Исповедь
7 янв.
Полночь
Божественная литургия
Свято-Троицкий храм (Кирова, 60 «а»)
6 янв.
8:00
Царские Часы. Литургия Василия Великого.
17:00
Вечернее богослужение
22:00
Исповедь
7 янв.
Полночь
Ранняя Литургия
8:30
Поздняя Литургия
Одигитриевский женский монастырь (Энергетиков, 21 «а»)
6 янв.
7:00
Царские часы. Литургия
16:45
Вечернее богослужение
23:00
Исповедь
7 янв.
Полночь
Божественная литургия
Свято-Васильевский храм
(проспект Ленина, 6)
6 янв.
8:00
Царские часы. Литургия
17:00
Вечернее богослужение
23:00
Вечернее богослужение (в сокращении) и литургия
7 янв.
7:00
Ранняя Литургия
10:00
Поздняя Литургия
Свято-Георгиевский храм (Жукова, 30)
6 янв.
8:00
Царские Часы. Литургия.
17:00
Вечернее богослужение
7 янв.
Полночь
Ранняя Литургия
8:00
Поздняя Литургия
Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (Пятая Электровозная, 5 «а»)
6 янв.
8:30
Царские часы. Литургия
17:00
Вечернее богослужение
22:00
Исповедь
7 янв.
Полночь
Литургия
Свято-Сергиевский храм (пр. Победы, 338)
6 янв.
7:30
Царские часы. Литургия
17:00
Вечернее богослужение
7 янв.
Полночь
Ранняя Литургия
9:00
Поздняя Литургия
Храм Успения Пресвятой Богородицы (Свердловский тракт, 14 «а»; остановка «Ветлечебница»)
6 янв.
8:00
Царские часы. Литургия
16:00
Вечернее богослужение
7 янв.
Полночь
Литургия

 

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Теги: рождество, сочельник, новости челябинска, христиане
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