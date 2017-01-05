Расписание рождественских служений в челябинских храмах
В челябинских храмах пройдут рождественские служения, которые будут проведены с особой торжественностью, − два дня – 6 и 7 января прихожане смогут прослушать десятки содержательных проповедей и еще раз вспомнить историю христианского праздника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местную епархию.
В субботу, 7 января, верующие отметят Рождество Христово. В храмах Челябинской митрополии пройдут богослужения. «В пятницу, 6 января, православные отмечают Рождественский Сочельник. В этот день совершаются Царские часы – содержательное богослужение, название которого связано с тем, что в Византии на нем непременно присутствовал император. Затем служат литургию по чину Василия Великого», − пояснили в пресс-службе Челябинской епархии.
Вечером 6 января в храмах состоится рождественское богослужение, состоящее из великого повечерия, литии, утрени и первого часа. Затем, в ночь с 6 на 7 января, пройдет главное рождественское богослужение – литургия по чину Иоанна Златоуста. В кафедральном соборе ее совершит правящий архиерей, митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Во многих церквях утром 7 января совершат еще одну литургию – для тех, кто не смог прийти на ночное богослужение.
В субботу, 7 января, заканчивается Рождественский пост и начинаются Святки. Эти дни православные считают временем особенной радости и торжества о родившемся Господе, когда церковный устав отменяет пост даже по средам и пятницам. Последний день Святок – 17 января.
Расписание рождественских богослужений в некоторых храмах Челябинска:
|
Храм
|
Дата
|
Время
|
Богослужение
|
Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32)
|
6 янв.
|
8:00
|
Царские часы. Литургия
|
17:00
|
Вечернее богослужение
|
7 янв.
|
Полночь
|
Божественная литургия
|
8:30
|
Поздняя Литургия
|
Александро-Невский храм (Алое поле, 1)
|
6 янв.
|
8:00
|
Царские часы. Литургия
|
17:00
|
Вечернее богослужение
|
22:00
|
Исповедь
|
7 янв.
|
Полночь
|
Божественная литургия
|
Свято-Троицкий храм (Кирова, 60 «а»)
|
6 янв.
|
8:00
|
Царские Часы. Литургия Василия Великого.
|
17:00
|
Вечернее богослужение
|
22:00
|
Исповедь
|
7 янв.
|
Полночь
|
Ранняя Литургия
|
8:30
|
Поздняя Литургия
|
Одигитриевский женский монастырь (Энергетиков, 21 «а»)
|
6 янв.
|
7:00
|
Царские часы. Литургия
|
16:45
|
Вечернее богослужение
|
23:00
|
Исповедь
|
7 янв.
|
Полночь
|
Божественная литургия
|
Свято-Васильевский храм
(проспект Ленина, 6)
|
6 янв.
|
8:00
|
Царские часы. Литургия
|
17:00
|
Вечернее богослужение
|
23:00
|
Вечернее богослужение (в сокращении) и литургия
|
7 янв.
|
7:00
|
Ранняя Литургия
|
10:00
|
Поздняя Литургия
|
Свято-Георгиевский храм (Жукова, 30)
|
6 янв.
|
8:00
|
Царские Часы. Литургия.
|
17:00
|
Вечернее богослужение
|
7 янв.
|
Полночь
|
Ранняя Литургия
|
8:00
|
Поздняя Литургия
|
Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (Пятая Электровозная, 5 «а»)
|
6 янв.
|
8:30
|
Царские часы. Литургия
|
17:00
|
Вечернее богослужение
|
22:00
|
Исповедь
|
7 янв.
|
Полночь
|
Литургия
|
Свято-Сергиевский храм (пр. Победы, 338)
|
6 янв.
|
7:30
|
Царские часы. Литургия
|
17:00
|
Вечернее богослужение
|
7 янв.
|
Полночь
|
Ранняя Литургия
|
9:00
|
Поздняя Литургия
|
Храм Успения Пресвятой Богородицы (Свердловский тракт, 14 «а»; остановка «Ветлечебница»)
|
6 янв.
|
8:00
|
Царские часы. Литургия
|
16:00
|
Вечернее богослужение
|
7 янв.
|
Полночь
|
Литургия