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Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 16:05

Названы 4 территории Южного Урала с угрожающей ситуацией по питьевой воде


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области названы населенные пункты с самой угрожающей ситуацией по питьевой воде – четыре территории питаются от водохранилищ с серьезным загрязнением, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказал первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виталий Передерий, в Челябинской области из 1 тыс. 279 населенных пунктов 31 (с населением 8,5 тыс. человек) лишен централизованного водоснабжения – вместо этого осуществляется подвоз. При этом 17,3% подаваемой населению воды не соответствует гигиеническим требованиям.

В 2017 году стоит 109 заявок от муниципалитетов на 109 млрд рублей, при этом бюджетом предусмотрено 200 млн рублей. Эти средства предполагается направить на завершение строительства очистных сооружений в Верхнем-Уфалее – 107 млн, строительство объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении – 33 млн, проектирование водозабора на Уфалейском месторождении, модернизацию сетевого канализационного хозяйства и проведение технического обследования очистных канализаций в Карабаше – 16,7 млн, завершение реконструкции водопровода озера Аракуль (Вишневогорск) и другие цели.

По словам начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Роспотребнадзора Галины Романовой, треть территорий не соответствует нормативам по санитарно-химическим показателям – Нязепетровский, Кизильский, Каслинский районы, Кыштым, Верхний Уфалей, Увельский район, Южноуральск, Златоуст, Красноармейский район, Карабаш, Копейск, Агаповский район, Троицк и Троицкий район.

При этом в четырех территориях сложилась крайне сложная ситуация – это Касли, Кропачево (Ашинский район), Троицк и Южноуральск.

Массовый мор рыбы случился в водохранилище Южноуральска

Так, на территории Каслей водоснабжение осуществляется из пруда, который питается от реки Маук и подвержен сезонным колебаниям – меняются мутность, цветность, окисляемость, вырастает железо. С 2012 года здесь регистрировалось несколько неблагоприятных ситуаций. По сути люди получают точно такую же воду, что и в реке, только с определенной дезинфекцией.

В Кропачево в августе 2015 года из-за грязной воды была вспышка инфекционного отравления – пострадали 57 человек. Скважины, расположенные в трех километрах от поселка, действовали с большим числом нарушений. Хлорирование проходило раз в десять дней, производственного контроля не было. Пока ситуация спокойная.

Одна из самых напряженных ситуаций сложилась в Троицке – в марте 2015 года по реке Уй пошел марганец – ПДК составила 8,5. После проверки выяснилось, что виновником стал Учалинский ГОК (республика Башкортостан), однако суд решил обязать администрацию Троицка организовать реконструкцию очистных сооружений. Сегодня ситуация с марганцем повторяется.

Последний город зоне риска – Южноуральск с одноименным водохранилищем, в которое сливаются термальные воды местной ГРЭС.

Добавим, что сегодня, 22 марта, отмечается Всемирный день водных ресурсов.

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Теги: челябинская область, экология, вода, заксобрание, питьевая вода, новости челябинска, кропачево, день водных ресурсов, год экологии
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