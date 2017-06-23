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Агентство новостей Доступ 1 23 июня 2017 года, 12:44

Потенциально опасный астероид максимально приблизится к Земле в субботу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Астероид в 33 раза больше челябинского метеорита подлетит к Земле на максимально близкое расстояние в субботу, 24 июня, утром – ученые относят космический объект к разряду потенциально опасных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на британское издание The Sun.

В ближайшую субботу, 24 июня, около 4.30 астероид № 441987 (2010 NY65) пролетит в 3 млн километров от Земли. Ученые NASA относят объект к потенциально опасным из-за его размеров. Астероид достигает 230 метров в диаметре (для сравнения: метеорит Челябинск был 17 метров) и несется в сторону Земли со скоростью 46 тыс. км в час. Свечение объекта должно равняться свечению 17 звезд.

За этим астероидом ученые наблюдают с 2010 года. По их подсчетам, если что-то пойдет не так и гигантский булыжник сойдет с курса и столкнется с Землей, то жизнь на планете в тех формах, каких она существует сейчас, будет прекращена.

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Теги: метеорит челябинск, астероид, новости челябинска, космос
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