После вырубки деревьев на улице Солнечной в Челябинске возбуждено уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на улице Солнечная (Курчатовский район), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным официального представителя региональной прокуратуры Натальи Мамаевой, были уничтожены шесть ив и три ясеня, ущерб оценен в 355 тыс. рублей.

Дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев в особо крупном размере).

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль, уточнила Мамаева.