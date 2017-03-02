Подростки в Копейске разбрасывали камни по рельсам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция поймала двух юных жителей Копейска (Челябинская область), создавших угрозу движению поездов – ребята раскладывали камни на железнодорожных рельсах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Машинист электрички Челябинск – Шумиха сообщил в полицию, что заметил двух подростков, раскладывавших что-то на рельсах. Прибывшие стражи порядка поймали жителей Копейска 2001 и 2002 годов рождения. Выяснилось, что мальчики действовали из любопытства.

«Ребята не задумались о том, что оставленные на железнодорожных путях посторонние предметы могут вызвать нарушение в движении поездов», – отметила начальник ОПДН Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Оксана Вырышева.

Полицейские провели с нарушителями и их родителями профилактические беседы. В отношении законных представителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).