Чт, 02.03.2017, 11:35 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 2 марта 2017 года, 11:02

Подростки в Копейске разбрасывали камни по рельсам


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция поймала двух юных жителей Копейска (Челябинская область), создавших угрозу движению поездов – ребята раскладывали камни на железнодорожных рельсах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Машинист электрички Челябинск – Шумиха сообщил в полицию, что заметил двух подростков, раскладывавших что-то на рельсах. Прибывшие стражи порядка поймали жителей Копейска 2001 и 2002 годов рождения. Выяснилось, что мальчики действовали из любопытства.

«Ребята не задумались о том, что оставленные на железнодорожных путях посторонние предметы могут вызвать нарушение в движении поездов», – отметила начальник ОПДН Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Оксана Вырышева.

Полицейские провели с нарушителями и их родителями профилактические беседы. В отношении законных представителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: юужд, электричка, новости челябинска, новости копейска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 554
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:12
Лесничий выплатит полмиллиона за незаконную рубку сосен под Нязепетровском
сегодня, 10:53
Многодетная мать в Магнитке заставляла сыновей выпрашивать продукты и сигареты
сегодня, 10:11
В Челябинске завершилось следствие по 2-му уголовному делу Сандакова
сегодня, 09:42
Челябинец отсудил более 30 тыс. за несостоявшийся концерт Эроса Рамазотти
сегодня, 09:30
На месте челябинской свалки вырастет большой и густой лес
вчера, 19:00
Огонь, наковальня и хорошее настроение. Челябинский кузнец – о кованом байке и сохранении истоков
вчера, 16:50
Власти Челябинска потребуют возмещения ущерба от владельцев парковок на месте газонов
вчера, 16:46
Челябинские эксперты предупреждают об эпидемии детских самоубийств
вчера, 16:25
Суши на ж/д вокзалах Кыштыма и Верхнего Уфалея готовили в антисанитарных условиях
вчера, 15:56
В Копейске появится исправительный центр для приговоренных к принудительным работам
';
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017?

Подписка на новости
Прислать новость