Полиция готова обеспечить безопасность гостей и участников Бажовского фестиваля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На территории ГК «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) 16 июня начнется 25-й Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества – первыми гостями площадки уже сегодня вечером станут представители правоохранительных органов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники полиции приступят к усиленному варианту несения службы вечером в четверг, 15 июня. Для охраны общественного порядка в круглосуточном режиме задействованы полицейские Миасса, Златоуста, Чебаркуля и ГУ МВД России по Челябинской области, в их числе сотрудники областного полка ДПС. Также контролировать порядок и обеспечивать безопасность при проведении мероприятий будут представители добровольных народных дружин и частных охранных предприятий и сотрудники Росгвардии.

Добавим, что из Челябинска до площадки фестиваля будет организован специальный автобус. «Бажовский экспресс» все три дня будет доставлять гостей по маршруту Челябинск – «Солнечная долина» – Челябинск. По вопросам приобретения билетов, расписанию и маршруту автобуса обращаться в Центр развития туризма Челябинской области: +7 (351) 263-12-24, 263-12-63.

Также будет работать постоянный трансфер из Миасса:

Для автомобилистов будет подготовлена специальная парковка

Правила использования парковки:



- в услуги парковки входит парковочное место на один автомобиль, услуги регулировщика движения;



- услуга парковки является платной и составляет 150 рублей в сутки за один автомобиль и 400 рублей за автобус;



- парковочный талон выдается на КПП вместе с кассовым чеком, подтверждающий факт оплаты услуг парковки на определенное количество суток в соответствии с указанным периодом на парковочном талоне;



- при выезде с территории парковки на КПП обязательно предъявить парковочный талон и кассовый чек как подтверждение оплаты. При отсутствии парковочного талона и кассового чека оплата за услуги парковки взимается за двое суток парковки;



- при превышении периода пользования услуг парковки доплата осуществляется при выезде на КПП в соответствии с установленными тарифами;



- при нахождении на территории парковки менее 24 часов оплата взимается за полные сутки. На парковке будет работать четыре въезда.