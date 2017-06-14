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Агентство новостей Доступ 1 14 июня 2017 года, 17:04

ВАЖНО. Для гостей Бажовского фестиваля запустят специальный автобус


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На XXV Бажовский фестиваль народного творчества, который пройдет с 16 по 18 июня в ГЛЦ «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) отправят специальный автобус – он будет действовать все три дня фестиваля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оргкомитет.

«Бажовский экспресс» все три дня будет доставлять гостей по маршруту Челябинск – «Солнечная долина» – Челябинск. По вопросам приобретения билетов, расписанию и маршруту автобуса обращаться в Центр развития туризма Челябинской области: +7 (351) 263-12-24, 263-12-63.

Также будет работать постоянный трансфер из Миасса:

 

Для автомобилистов будет подготовлена специальная парковка.

Правила использования парковки:

- в услуги парковки входит парковочное место на один автомобиль, услуги регулировщика движения;

- услуга парковки является платной и составляет 150 рублей в сутки за один автомобиль и 400 рублей за автобус;

- парковочный талон выдается на КПП вместе с кассовым чеком, подтверждающий факт оплаты услуг парковки на определенное количество суток в соответствии с указанным периодом на парковочном талоне;

- при выезде с территории парковки на КПП обязательно предъявить парковочный талон и кассовый чек как подтверждение оплаты. При отсутствии парковочного талона и кассового чека оплата за услуги парковки взимается за двое суток парковки;

- при превышении периода пользования услуг парковки доплата осуществляется при выезде на КПП в соответствии с установленными тарифами;

- при нахождении на территории парковки менее 24 часов оплата взимается за полные сутки.

На парковке будет работать четыре въезда.

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Теги: фестивали в челябинской области, солнечная долина, бажовский фестиваль, новости миасса
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