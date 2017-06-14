ВАЖНО. Для гостей Бажовского фестиваля запустят специальный автобус
На XXV Бажовский фестиваль народного творчества, который пройдет с 16 по 18 июня в ГЛЦ «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) отправят специальный автобус – он будет действовать все три дня фестиваля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оргкомитет.
«Бажовский экспресс» все три дня будет доставлять гостей по маршруту Челябинск – «Солнечная долина» – Челябинск. По вопросам приобретения билетов, расписанию и маршруту автобуса обращаться в Центр развития туризма Челябинской области: +7 (351) 263-12-24, 263-12-63.
Также будет работать постоянный трансфер из Миасса:
Для автомобилистов будет подготовлена специальная парковка.
Правила использования парковки:
- в услуги парковки входит парковочное место на один автомобиль, услуги регулировщика движения;
- услуга парковки является платной и составляет 150 рублей в сутки за один автомобиль и 400 рублей за автобус;
- парковочный талон выдается на КПП вместе с кассовым чеком, подтверждающий факт оплаты услуг парковки на определенное количество суток в соответствии с указанным периодом на парковочном талоне;
- при выезде с территории парковки на КПП обязательно предъявить парковочный талон и кассовый чек как подтверждение оплаты. При отсутствии парковочного талона и кассового чека оплата за услуги парковки взимается за двое суток парковки;
- при превышении периода пользования услуг парковки доплата осуществляется при выезде на КПП в соответствии с установленными тарифами;
- при нахождении на территории парковки менее 24 часов оплата взимается за полные сутки.
На парковке будет работать четыре въезда.