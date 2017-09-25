Полиция Челябинска навестит жителей элитной высотки, откуда дети кидались металлом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские полицейские проведут проверку в элитной высотке в ЖК «Александровский» (микрорайон Парковый), где дети с балконов бросали железные предметы, – поквартирный обход обещают сделать участковый и сотрудники ПДН, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полиция Челябинска обратила внимание на жалобы жителей элитного микрорайона, опасающихся ходить под балконами из-за «детских забав». Горожане обсуждали в соцсетях поведение подростков, бросавших металлический самокат с дома 6 по улице Бейвеля. Жителей ЖК «Александровский» возмутила реакция родителей, которые не находят в развлечениях своих отпрысков ничего предосудительного.

«Заявлений в ПДН по данному факту не поступало. Но ОП "Курчатовский" все равно проверит информацию. Участковый и сотрудники ПДН сделают поквартирный обход и проведут профилактические мероприятия», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Напомним, горожанка стала свидетелем того, как мальчики скидывали с 10 и 17 этажей металлический самокат, не задумываясь ни о себе, ни о безопасности прохожих. Между тем, с восьмого этажа этого же дома в марте 2017 года упал головой в сугроб 13-летний подросток.

Видео из группы «ЖК Александровский»