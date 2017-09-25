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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 25 сентября 2017 года, 09:04

Дети скидывают железные предметы с элитной высотки в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Подростки развлекаются, скидывая железные предметы с балконов высотки в ЖК «Александровский» в Челябинске, – местные жители возмущены безразличием родителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В центре внимания жителей ЖК «Александровский» снова оказалась 20-этажка на Бейвеля, 6, откуда минувшей весной упал с восьмого этажа головой в сугроб 13-летний подросток. На этот раз дети веселились, сбрасывая с балконов различные вещи.

«Мальчики скинули металлический самокат с 10-го этажа дважды и с 17-го еще раз. Чудом никто не выходил из подъезда! Я услышала шум, позвонила в охрану и с маленьким ребенком помчалась вниз, чтобы ни на чью голову не прилетело. Мы зашли в квартиру одного из мальчиков, дома никого не оказалось. Позднее муж обходил всех родителей. Мама мальчика, который кидал самокат, не увидела в этом ничего предосудительного», – пишет неравнодушная жительница микрорайона в соцсети.

Горожане обсуждают между собой перспективы установки решеток на балконы, а также собираются пригласить к себе в подъезд участкового. По мнению жителей, подростков, регулярно устраивающих опасные забавы, давно пора поставить на учет в ПДН.

Видео из группы «ЖК Александровский»

Теги: новости челябинска, дети без присмотра, жк александровский
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