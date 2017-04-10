НУЖНА ПОМОЩЬ. Полиция Челябинска ищет маршрутчика, из машины которого выпала 15-летняя девочка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске полиция ищет водителя маршрутки, по вине которого на обочину выпала школьница, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Инцидент произошел еще 23 марта утром на улице братьев Кашириных 129-А. Водитель маршрутного такси закрывал автоматическую дверь и зажал школьный ранец 15-летней девочки. Когда шофер снова открыл дверь, ребенок выпал на обочину и получил травму головы.

Водитель с места происшествия скрылся.

Сотрудники ГИБДД просят очевидцев данного ДТП позвонить по телефону в Челябинске: 256-30-02.