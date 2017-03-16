Подросток сжег ступни печной золой на территории детского лагеря на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 12-летним мальчиком в детском оздоровительном лагере – мама обратилась в Следственный комитет спустя 7 месяцев после инцидента, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя регионального СУ СКР Владимира Шишкова.

Инцидент произошел 30 июля 2016 года, когда подросток отдыхал в ДОЛ «Орленок» (село Еткуль, Челябинская область).

«По данным следствия, мальчик получил ожоги ног (квалифицированные медиками, как средний вред здоровью) когда отошел от спортивной площадки в заросли кустарника, где была высыпана горячая печная зола. В нарушение противопожарных требований место складирования горячего шлака не было огорожено, к нему имелся свободный доступ», – рассказал Шишков.

Позднее обращение в следственные органы мать ребенка объяснила тем, что руководство лагеря вернуло ей стоимость путевки, однако отказало в возмещении затрат на лечение ребенка.

По результатам проверки возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Проводится комплекс следственных действий по установлению обстоятельств преступления и должностных лиц, причастных к его совершению.

Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц оздоровительного лагеря и лечебного учреждения, в которое обратилась женщина, своевременно не представивших информацию в правоохранительные органы о получении травм ребенком.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления СКР по Челябинской области Денисом Чернятьевым.