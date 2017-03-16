Чт, 16.03.2017, 17:11 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 15:53

Подросток сжег ступни печной золой на территории детского лагеря на Урале


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 12-летним мальчиком в детском оздоровительном лагере – мама обратилась в Следственный комитет спустя 7 месяцев после инцидента, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя регионального СУ СКР Владимира Шишкова.

Инцидент произошел 30 июля 2016 года, когда подросток отдыхал в ДОЛ «Орленок» (село Еткуль, Челябинская область).

«По данным следствия, мальчик получил ожоги ног (квалифицированные медиками, как средний вред здоровью) когда отошел от спортивной площадки в заросли кустарника, где была высыпана горячая печная зола. В нарушение противопожарных требований место складирования горячего шлака не было огорожено, к нему имелся свободный доступ», – рассказал Шишков.

Позднее обращение в следственные органы мать ребенка объяснила тем, что руководство лагеря вернуло ей стоимость путевки, однако отказало в возмещении затрат на лечение ребенка.

По результатам проверки возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Проводится комплекс следственных действий по установлению обстоятельств преступления и должностных лиц, причастных к его совершению.

Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц оздоровительного лагеря и лечебного учреждения, в которое обратилась женщина, своевременно не представивших информацию в правоохранительные органы о получении травм ребенком.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления СКР по Челябинской области Денисом Чернятьевым.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: уголовное дело, новости еткуля, новости челябинска, ребенок пострадал
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 583
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:58
В двух городах Челябинской области опять нечем дышать из-за НМУ
сегодня, 16:08
ВАЖНО. Минюст потребовал запретить религиозную организацию, имеющую 3 филиала в Челябинской области
сегодня, 14:57
В ЮУрГУ стартовал окружной этап конкурса «Славим человека труда»
сегодня, 14:41
«Кислотный» ревнивец выплатит пострадавшей челябинке 1 млн рублей
сегодня, 13:12
18+ «Он должен быть в раю»: женщину, зарезавшую 6-летнего сына под Пластом, отправили в психбольницу
сегодня, 13:05
Прокуратура требует 5 млн с жителя Брединского района, устроившего лесной пожар
сегодня, 12:28
Ежи Федот и Фекла пообещали южноуральцам теплое лето
сегодня, 11:34
ВНИМАНИЕ. В Чебаркуле объявлены в розыск 2 лжесотрудницы Пенсионного фонда
сегодня, 11:03
В центре Челябинска закрыли казино
сегодня, 10:42
Челябинец, во сне отпиливший руку собутыльнику, получил условный срок
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость