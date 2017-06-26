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Агентство новостей Доступ 1 26 июня 2017 года, 10:50

Почему туристам стоит отдохнуть на Южном Урале


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В самом разгаре лето и открыт туристический сезон. Что может предложить отдыхающим Южный Урал? Почему стоит выбирать отдых здесь, а не на средиземноморском побережье у берегов Турции? Каникулы на пляже подойдут любителям размеренного отдыха, туристы же, выбирающие отдых на Урале, более любознательны и любят активный отдых. Челябинская область – это край чистейших озер, гор, бескрайних лесов и быстрых рек, здесь есть из чего выбирать.

 

Специально для желающих зарядится яркими эмоциями и получить как можно больше впечатлений за период отпуска, курорт «Солнечная долина» подготовил туры «Южный Урал. Твои горы». Название выбрано неслучайно, ведь курорт расположен у горы Известная, одной из самых высоких гор в окрестностях Миасса.

Тур на «Солнечную долину» – это пятидневный отдых в одном из красивейших мест на Южном Урале. Приехав по системе туров, вы будете жить в уютном отеле, расположенном у подножия горы, из окон которого открывается захватывающий дух вид. Интерьерные апартаменты перенесут вас в неповторимую сказочную атмосферу тихой альпийской деревушки.

Окна каждого номера панорамные и выходят на просторную террасу, где так приятно встречать новый день с чашечкой ароматного кофе. Вы можете выбрать, какими будут ваши горы: в пакете тура «Южный Урал. Твои горы» есть несколько предложений: «Горы отдыха» и «Горы историй».

Тур «Горы отдыха» идеально подойдет для любителей активного образа жизни. Тур составлен таким образом, что вы не сможете усидеть на месте, тестируя все возможности Парка развлечений «Солнечной долины».

Начните с веревочного экстрим-парка. Это самый крупный Парк на Урале, с трассами различного уровня сложности, который любят взрослые дети: самому юному посетителю 4 года 11 месяцев и 30 дней (он отмечал свой день рождения), а самому взрослому – 58 лет. Средняя скорость пролета между этапами – 5 м/сек. Кстати, рекорд прохождения сложнейшей трассы – 15 минут, сможете быстрее?

На следующий день вы можете заглянуть в хаски-центр и поиграть с милейшими созданиями: все собачки только и ждут, чтобы вы их погладили. Можно отправиться на конную прогулку по окрестностям курорта. Лошади в конном центре поражают своей сообразительностью и тем, как чувствуют навыки наездника, так что даже если вы ни разу не сидели в седле, не переживайте, у вас все получится.

В прокате для активного отдыха возьмите велосипеды и отправляйтесь исследовать веломаршруты. Три разнообразных трассы для новичков и профи никого не оставят равнодушными.

Для самых активных – катание на вейкборде. Этот относительно молодой вид спорта собирает все больше поклонников. Это неудивительно: покорение водной глади подарит много незабываемых ощущений. Тренировку проведет опытный инструктор, который поставил на доску уже десятки новичков.

Вейкборд находится на Солнечном озере, расположенном всего в паре минут от отеля Sunny Valley, поэтому каждое утро вы можете начинать с тренировок и к концу отдыха уже станете настоящем профи.

Еще одно интересное место – Парк каменного века. Это первый музей древности, расположенный под открытым небом, где вы поближе познакомитесь с историей и узнаете, как жили наши предки несколько тысяч лет назад.

Тур «Горы историй» – для самых любознательных. Кроме посещения Парка развлечений «Солнечной долины», вы отправитесь на интереснейшие экскурсии в Ильменский заповедник, оружейную фабрику в Златоусте и национальный парк «Таганай».

Выбирайте, какими будут ваши горы, и бронируйте лучший тур здесь. Не хватает подробностей? Звоните: 8 (351) 778-54-26.

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Теги: туризм, солнечная долина, летний отдых, новости миасса
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