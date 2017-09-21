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Агентство новостей Доступ 1 21 сентября 2017 года, 16:48

Победители летних всероссийских конкурсов получили гранты на 4,5 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин встретился с победителями всероссийских грантовых конкурсов и олимпиад – в этом году они привезли в область 4,5 млн рублей на реализацию своих проектов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу южноуральского правительства.

«Сейчас региону нужны разнообразные молодежные проекты. И даже если они не обретут коммерческого успеха, опыт доведения своей идеи до конца и получение навыка завершенного проекта пригодятся в любой работе», – отметил Редин.

В 2017 году порядка 500 южноуральцев посетили более 10 окружных и федеральных форумов. Участники многих мероприятий могли получить денежную поддержку в сумме 100, 200 и 300 тыс. рублей. В грантовых конкурсах победили 34 представителя региона. Они получили в общей сложности 4,5 млн рублей.

На форуме «УТРО» Челябинская область стала рекордсменом по числу получателей грантов: по итогам двух смен в регионе реализуют идеи на 2,5 млн рублей. Поддержку на форуме «УТРО» получили молодежные проекты в области робототехники, программирования, укрепления института семьи и духовно-нравственного развития молодежи.

Одним из ярких федеральных форумов на протяжении нескольких лет является «Территория смыслов на Клязьме». В этом году эксперты отметили социально значимые проекты, направленные на развитие гражданского общества, электоральной активности и финансовой грамотности. С этого форума молодежь привезла 1,4 млн рублей. С творческой площадки «Таврида» – 200 тыс., с «БалтАртек» – 100 тыс. рублей.

На Южном Урале будет реализовано 34 проекта, получивших материальную поддержку. В 2017-2018 годах планируется провести международный фестиваль короткометражек «ЧелоВечное кино», Meteorite Dance Festival и фестиваль сельской молодежи. Появятся школа для будущих родителей «Здоровый малыш» и детская школа программирования «Шуруп Kids». О последнем проекте Евгению Редину рассказал его автор Георгий Сафин.

Первому вице-губернатору также презентовали проект по созданию отечественного бренда чая с эксклюзивным дизайном «Чайный силуэт» (автор Илья Смольянинов) и курсов будущих родителей «Здоровый малыш» (Константин Ивлиев). Победители форумных кампаний задали Евгению Редину свои вопросы. Больше всего их интересовали проблемы молодой семьи и экологии. Вице-губернатор дал подробные ответы и рассказал о формах господдержки молодежных проектов, а также предложил обсудить сотрудничество с различными министерствами региона.

Фото пресс-службы Минобрнауки Челябинской области

Теги: челябинская область, молодежь, гранты, минобрнауки, евгений редин
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