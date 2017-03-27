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Агентство новостей Доступ 1 27 марта 2017 года, 11:24

По факту смерти 2-месячной девочки в больнице Челябинска возбуждено уголовное дело


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двухмесячной девочки в больнице Челябинска – ребенок скончался после пяти часов в реанимации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) было возбуждено 22 марта.

«В ходе предварительного расследования будет установлена точная причина смерти малолетней и дана правовая оценка действиям работников лечебных учреждений, в которых наблюдался ребенок», – рассказали в СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 20 февраля. В ОКБ-3 двухмесячную дочку в тяжелом состоянии привезли родители. Стабилизировать состояние ребенка медики не смогли. После пяти часов пребывания в реанимации младенец скончался. Предварительно установлено, что смерть девочки могла наступить из-за нарушения водного баланса.

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Теги: медицина, ребенок погиб, врачебная ошибка, новости челябинска
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