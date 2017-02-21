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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 21 февраля 2017 года, 11:26

СК проверяет челябинскую больницу, где 2-месячная девочка скончалась от обезвоживания


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двухмесячная девочка скончалась от обезвоживания после пяти часов в реанимации в Челябинске – следователи намерены проверить, насколько качественно ребенку была оказана медпомощь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на 20 февраля. В ОКБ-3 двухмесячную дочку в тяжелом состоянии привезли родители. Стабилизировать состояние ребенка медики не смогли. После пяти часов пребывания в реанимации младенец скончался. Установлено, что смерть девочки наступила из-за нарушения водного баланса, которое могло быть вызвано другим заболеванием.

«Запрошены данные о состоянии здоровья ребенка до данного случая, а также условиях жизни девочки. По предварительным данным, семья, где случилась трагедия, характеризуется положительно. По факту произошедшего проводится проверка, в том числе на качество оказания медпомощи», – рассказали в СО по Калининскому району СК СКР по Челябинской области.

В рамках проверки назначена судебная экспертиза тела ребенка. Будет установлено, соответствовали ли действия медиков необходимым требованиям. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.

Ольга Плеханова

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Теги: ребенок погиб, врачебная ошибка, новости челябинска
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