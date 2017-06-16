По факту пропажи ребенка в Каслях возбуждено дело об убийстве

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По факту безвестного исчезновения 10-летнего мальчика в Каслях (Челябинская область) возбуждено уголовное дело – Ивана Котова вторые сутки продолжают искать на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, по словам матери ребенка, Иван ушел из дома утром в среду, 14 июня 2017 года, он поехал на велосипеде в библиотеку в школе № 25, получил книги, но домой не вернулся.

«В связи с наличием угрозы жизни и здоровью ребенка следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ – "Убийство малолетнего". Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководством следственного управления», – сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время силами сотрудников МЧС, правоохранительных органов и волонтеров ведется поиск мальчика. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте работают следователи-криминалисты из аппарата следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

Всех, у кого есть информация о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам 8-35149-2-23-72 или 02.

Добавим, для поисков ребенка мобилизована группа добровольцев из Челябинска.