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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 10:55

Плавильщики КМЭЗа получили госнаграды


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два сотрудника Кыштымского медеэлектролитного завода (ЗАО «КМЭЗ», входит в Группу РМК) удостоены государственных наград – они получили их из рук губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РМК.

Так, плавильщик медеплавильного цеха КМЭЗа Алексей Швейкин удостоен почетного звания «Заслуженный металлург РФ».

По словам гендиректора завода Алексея Кудрявцева, Алексей Швейкин постоянно развивается, повышает свое мастерство, осваивает новые технологии и подходы в производстве. «За 14 лет своей работы на заводе Алексей Николаевич не только в совершенстве овладел профессией плавильщика, но и освоил работу разливщика цветных металлов и получил смежную профессию – стропальщик-тельферист. Швейкин принимал активное участие в модернизации медеплавильного цеха. В короткие сроки освоил сложную компьютерную технику печи огневого рафинирования меди MAERZ», – рассказал директор.

Плавильщику цеха производства медной катанки Николаю Рыжкову, который трудится на предприятии уже 30 лет, вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Николай Владимирович пришел на Кыштымский медеэлектролитный завод еще в 1987 году и стал свидетелем и непосредственным участником всех этапов масштабной модернизации предприятия с 260-летней историей. Николай Владимирович в совершенстве освоил профессии аппаратчика в производстве металлических порошков, плавильщика, стропальщика. Профессионализм и прекрасные организаторские качества Николая Рыжкова позволяют его бригаде производить продукцию высочайшего качества, при этом перевыполняя план по объемам производства», – рассказал о своем сотруднике Алексей Кудрявцев.

Добавим, за годы работы высоких наград и почетных званий регионального и федерального уровня удостаивались около 50 сотрудников Группы РМК. Многие руководители и работники предприятий компании имеют звания «Почетный металлург» и «Почетный горняк», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другие знаки отличия.

Звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присваивается рабочим, мастерам, инженерно-техническим, научным и научно-педагогическим работникам организаций металлургии за личные заслуги в выполнении производственных заданий, в рационализаторской и инновационной деятельности, в создании на территории страны инновационных металлургических производств и др. Как правило, звание «Заслуженный металлург РФ» присваивается не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особые заслуги в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других сферах трудовой деятельности.

Русская медная компания – вертикально интегрированный производственный холдинг, который объединяет 13 основных предприятий, осуществляющих деятельность от добычи руды до производства и реализации медной продукции и драгоценных металлов в слитках. РМК основана в 2004 году, в настоящее время управляет медедобывающими и металлургическими предприятиями на Урале, в Северо-Западном регионе России и в Казахстане.
Производственные мощности: до 200 тыс. тонн медных катодов в год, до 190 тыс. тонн медной катанки в год.

ЗАО «КМЭЗ» – металлургическое предприятие Русской медной компании в Кыштыме (Челябинская область). Специализируется на производстве медных катодов (до 120 тыс. тонн в год), медной катанки (до 100 тыс. тонн в год), аффинированного золота и серебра.

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