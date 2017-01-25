Письмо ректору, яркие селфи и поединок девушек: ЮУрГУ отмечает День студента

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 25 января, ЮУрГУ отметит любимый праздник всех студентов – Татьянин день; в программе праздника – письма ректору, яркие селфи и интеллектуальный поединок между девушками-именинницами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Главные события начнутся в час дня в холле университета. Праздник пройдет в стиле XVIII века. Соответствующую атмосферу создадут участники творческих коллективов вуза: камерного оркестра ЮУрГУ, студии театра «Манекен», ансамбля бального танца и других.

Компания Coca-Cola HBC Россия подготовила для студентов особый сюрприз – фирменную фотобудку, в которой студенты смогут сделать яркие фотокарточки. Кроме того, здесь пройдут интересные конкурсы, победители которых получат памятные призы.

На торжестве каждую Высшую школу и Институт представят свои «Татьяны». Они проведут традиционный интеллектуальный поединок, в котором на этот раз примут участие директора ЮУрГУ. Девушка, задавшая самый интересный и сложный вопрос, получит специальный приз.

Кроме того, на празднике будут подведены итоги ежегодной акции «Напиши о мечте ректору». Каждый год студенты ЮУрГУ пишут свои пожелания по благоустройству жизни университета на специальном сайте, а экспертный совет анализирует предложения и выбирает лучшие. В этом году совет выбрал целых три «мечты», которые собирается реализовать. Они будут объявлены во время торжества.

Напомним, вузы Южного Урала готовятся к приемной кампании на 2017/2018 учебный год. Так, в ЮУрГУ планируют выделить порядка 3,7 тыс. бюджетных мест. Подробнее о ценах на обучение, популярных направлениях и «фишках» университета – здесь.