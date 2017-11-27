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Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 11:16

Первые жертвы санкций: челябинские полицейские выявили 15 автомобилей с «повышенными выхлопами»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске появились первые «жертвы» жестких экологических мер городской администрации – в минувшие выходные, 25 и 26 ноября, сотрудники ГИБДД составили 15 протоколов на автомобили с «повышенными выхлопами», причем не все они – большегрузы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам главы Челябинска Евгения Тефтелева, основная работа по этой части стартует 1 декабря. «Хотя сейчас уже в пилотном варианте мы работаем. В субботу и воскресенье в областном центре были объявлены НМУ 1 степени опасности. Мы имеем протоколы на 15 автомобилей, к сожалению, среди них не только грузовой, но и легковой транспорт, в котором требования по экологических характеристикам не выполняются. Мы работу продолжаем – на текущей неделе установим дополнительные знаки», – говорит градоначальник.

Он также признался, что мощный эвакуатор, который город планировал купить в начале декабря и который должен очистить областной центр от нелегальных маршруток, появится не ранее  января 2018 года. «А пока будем работать так, как умеем. Вы видите, что мы уже научились эвакуировать», – заметил мэр.

Теги: нму, экология, экология челябинска, гибдд, новости челябинска, евгений тефтелев
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