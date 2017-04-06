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Агентство новостей Доступ 1 6 апреля 2017 года, 16:00

НУЖНА ПОМОЩЬ. Пенсионерка, забывшая свой адрес, сбежала из больницы в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске вторые сутки ищут 79-летнюю горожанку, пропавшую из приемного покоя больницы,  – пенсионерка не смогла назвать врачам свой адрес, а полицейских ждать не захотела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Скорую помощь престарелой челябинке вызвали горожане, увидевшие, как та гуляет ночью одна на улице. Женщину доставили в ОКБ-3 с подозрением на сотрясение мозга, однако после обследования, в том числе при помощи МРТ, диагноз не подтвердился.

«Оснований для госпитализации не было. Женщина представилась, но не смогла назвать адреса проживания. Наш сотрудник вызвал полицию, а бабушку попросили подождать. Когда медбрат отвлекся на нового пациента, женщина самовольно покинула помещение», – рассказала пресс-секретарь ОКБ № 3 Виктория Розенберг.

Пенсионерка с 5 апреля не появлялась дома. Ее ищут родственники, волонтеры и полиция. Со слов родных, женщина последнее время вспоминала родную деревню, поэтому может бродить где-то в частном секторе в поисках своего дома. Всех, кто встретит Капитолину Андреевну, просят обращаться в полицию.

Пропавшую в январе челябинскую пенсионерку нашли мертвой в лесу

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Теги: розыск, нужна помощь, пенсионерка, новости челябинска, женщина пропала
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