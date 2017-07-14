Озерск может «отправиться к Посейдону» из-за проливных дождей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Озерске (ЗАТО, Челябинская область) из-за дождей начался настоящий потоп – автомобилисты уже чувствуют себя капитанами кораблей, а пешеходы – пловцами, о чем сообщают в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Жители «запретки» активно делятся снимками наводнения. Среди самых популярных постов – объявления с найденными автомобильными номерами, которые автолюбители потеряли, «переплывая» некоторые улицы города.

При этом горожане не теряют чувства юмора, отпускают шутки типа: «Давайте вместе строить ковчег!», «На борту все спокойно))», «Дождь прошел. Собираем грибы и номера))».

Кроме того, проливные дожди затопили местный торговый центр «Фестиваль».

Напомним, сегодня вечером и в ночь на субботу, 15 июля, на Южном Урале прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, туманы. Днем синоптики обещают дожди в большинстве районов региона, грозы, местами с градом.

Фото из группы в соцсети «Говорит Озерск | ГО»,

Дмитрия Дегтяря, Влады Новиковой